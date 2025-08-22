Рютте: гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней

18 августа прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме. На саммите в том числе обсуждали гарантии Украины после завершения конфликта с Россией. Украинский лидер в ходе вступительного слова на переговорах с европейскими лидерами заявил, что Киев и Вашингтон обсудили долгосрочные гарантии безопасности для его страны.