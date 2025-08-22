Рютте: гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней
Гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Его слова передает «Суспільне».
Сперва необходимо подписать мирное соглашение и усилить вооруженные силы Украины, заявил Рютте. Затем – гарантии от США и Европы.
Генсек НАТО также добавил, что тема иностранных войск на Украине как части гарантий безопасности еще обсуждается и о результате говорить пока рано.
21 августа агентство AFP сообщило, что Киев в ближайшие 7–10 дней ожидает получить «понимание архитектуры гарантий безопасности от США». На основе этого представления Зеленский планирует провести трехстороннюю встречу.
18 августа прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме. На саммите в том числе обсуждали гарантии Украины после завершения конфликта с Россией. Украинский лидер в ходе вступительного слова на переговорах с европейскими лидерами заявил, что Киев и Вашингтон обсудили долгосрочные гарантии безопасности для его страны.