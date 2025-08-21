Зеленский хочет гарантий безопасности для Украины от США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие 7–10 дней ожидает получить «понимание архитектуры гарантий безопасности от США». Об этом сообщает агентство AFP.
«И на основе этого представления мы планируем провести трехстороннюю встречу», – сказал Зеленский.
21 августа Зеленский сообщил, что возможные переговоры с президентом России могут пройти в Швейцарии, Австрии или Турции, тогда как организация встречи в Будапеште является «сложной задачей». По его словам, Киев ожидает двустороннего формата переговоров.
Выступая перед журналистами, Зеленский заявил, что хотел бы «жесткой реакции» США, если Владимир Путин откажется от личной встречи.
Переговоры лидеров могут состояться в ближайшее время. На их проведении настаивал президент США Дональд Трамп, который провел отдельные встречи с Путиным и Зеленским.
20 августа Politico со ссылкой на источники писало, что в Евросоюзе ожидают появления «конкретного мирного предложения» для президентов России и Украины в течение недели.