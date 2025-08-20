Politico: России могут передать проект мирного соглашения в течение недели
В Европейском союзе (ЕС) ожидают, что президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому могут предоставить «конкретное мирное предложение» в течение недели. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
На этой неделе в Вашингтоне ожидается встреча военачальников, пишет Politico. Ожидается, что участники встречи обсудят гарантии безопасности для Украины.
Министры обороны и иностранных дел Евросоюза также встретятся в неформальной обстановке на следующей неделе, рассказали собеседники газеты. Это связано с ростом ожидания того, что конкретное мирное предложение может быть готово для представления Зеленскому и Путину в ближайшее время.
20 августа Bloomberg писало, что пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе. Агентство отмечает, что после встречи в Белом доме 18 августа США «взяли на себя более твердые обязательства» по предоставлению гарантий. Вместе с тем лидеры европейских стран хотят укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи Путина и Зеленского.