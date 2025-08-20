Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: около 10 стран Европы готовы отправить войска на Украину

Ведомости

Отправить свои войска на Украину готовы примерно 10 европейских стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что на встрече европейских чиновников 19 августа рассматривался план отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала.

По данным Bloomberg, пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе. Отмечается, что после встречи в Белом доме 18 августа США «взяли на себя более твердые обязательства» по предоставлению гарантий. Вместе с тем лидеры европейских стран хотят укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

При этом характер любой американской поддержки остается неясным, обращает внимание агентство.

19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что пока он остается на посту президента США, американских войск на Украине не будет. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что США не намерены отправлять наземные силы для обеспечения мира на Украине. При этом, по сведениям Трампа, Франция, Великобритания и Германия готовы направить своих военнослужащих в страну после заключения мира. Американский лидер считает, что для России это не создаст проблем.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных