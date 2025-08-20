Bloomberg: около 10 стран Европы готовы отправить войска на Украину
Отправить свои войска на Украину готовы примерно 10 европейских стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что на встрече европейских чиновников 19 августа рассматривался план отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала.
По данным Bloomberg, пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе. Отмечается, что после встречи в Белом доме 18 августа США «взяли на себя более твердые обязательства» по предоставлению гарантий. Вместе с тем лидеры европейских стран хотят укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
При этом характер любой американской поддержки остается неясным, обращает внимание агентство.
19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что пока он остается на посту президента США, американских войск на Украине не будет. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что США не намерены отправлять наземные силы для обеспечения мира на Украине. При этом, по сведениям Трампа, Франция, Великобритания и Германия готовы направить своих военнослужащих в страну после заключения мира. Американский лидер считает, что для России это не создаст проблем.