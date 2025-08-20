Bloomberg: около 10 стран Европы готовы отправить войска на Украину

19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что пока он остается на посту президента США, американских войск на Украине не будет. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что США не намерены отправлять наземные силы для обеспечения мира на Украине. При этом, по сведениям Трампа, Франция, Великобритания и Германия готовы направить своих военнослужащих в страну после заключения мира. Американский лидер считает, что для России это не создаст проблем.