Зеленский оценил Будапешт как возможное место переговоров с Путиным

Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera, Будапешт называется в числе возможных мест в память о соглашении 1994 г., но «эта локация не пользуется предпочтением». Речь идет о Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украинская сторона считает, что ее гарантии безопасности по этому договору были нарушены.