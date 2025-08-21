Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский оценил Будапешт как возможное место переговоров с Путиным

Ведомости

Переговоры лидеров России и Украины могут пройти в в Швейцарии, Австрии или Турции. Организация встречи в Будапеште является «сложной задачей». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Reuters.

Киев ожидает двустороннюю встречу президентов, заявил он. Зеленский, выступая перед журналистами, сообщил, что хотел бы «жесткой реакции» со стороны США, если президент РФ Владимир Путин не захочет провести с ним двусторонние переговоры.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вновь заявил, что Будапешт готов принять мирные переговоры между Москвой и Киевом, это предложение все еще в силе. «Если это необходимо, мы готовы обеспечить справедливые и безопасные условия для таких мирных переговоров. Мы рады, если можем внести свой вклад в успех мирных усилий», – сказал он.

Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Политика / Международные отношения

Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera, Будапешт называется в числе возможных мест в память о соглашении 1994 г., но «эта локация не пользуется предпочтением». Речь идет о Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украинская сторона считает, что ее гарантии безопасности по этому договору были нарушены.

Встреча лидеров может состояться в ближайшее время. На ней настаивал президент США Дональд Трамп, который провел до этого переговоры с Путиным и Зеленским. Российский лидер согласился встретиться с украинским коллегой, говорил госсекретарь США Марко Рубио.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных