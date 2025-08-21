Зеленский оценил Будапешт как возможное место переговоров с Путиным
Переговоры лидеров России и Украины могут пройти в в Швейцарии, Австрии или Турции. Организация встречи в Будапеште является «сложной задачей». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Reuters.
Киев ожидает двустороннюю встречу президентов, заявил он. Зеленский, выступая перед журналистами, сообщил, что хотел бы «жесткой реакции» со стороны США, если президент РФ Владимир Путин не захочет провести с ним двусторонние переговоры.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вновь заявил, что Будапешт готов принять мирные переговоры между Москвой и Киевом, это предложение все еще в силе. «Если это необходимо, мы готовы обеспечить справедливые и безопасные условия для таких мирных переговоров. Мы рады, если можем внести свой вклад в успех мирных усилий», – сказал он.
Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera, Будапешт называется в числе возможных мест в память о соглашении 1994 г., но «эта локация не пользуется предпочтением». Речь идет о Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украинская сторона считает, что ее гарантии безопасности по этому договору были нарушены.
Встреча лидеров может состояться в ближайшее время. На ней настаивал президент США Дональд Трамп, который провел до этого переговоры с Путиным и Зеленским. Российский лидер согласился встретиться с украинским коллегой, говорил госсекретарь США Марко Рубио.