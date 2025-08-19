Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Рубио: Путин согласился встретиться с ЗеленскимОрганизовать переговоры намерен американский лидер Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
«Уже сам факт, что Путин говорит: “Хорошо, я встречусь с Зеленским”, – это большое дело», – сказал Рубио.
Госсекретарь отметил, что не обещает, что лидеры «выйдут из той комнаты лучшими друзьями» и с мирным соглашением: «Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом, – это важно. Этого не происходило три с половиной года».
Организовать встречу президентов намерен американский лидер Дональд Трамп. 15 и 18 августа он провел переговоры с Путиным и Зеленским. Трамп заявлял, что следующая встреча может стать трехсторонней. Вместе с тем, президент Франции Эммануэль Макрон предлагал организовать четырехстороннюю встречу, где будут присутствовать и европейские лидеры.
Reuters писал, что Путин и Зеленский могут провести двустороннюю встречу в Венгрии.