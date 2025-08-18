Трамп встретился с европейскими лидерами в Белом доме

Стармера американский лидер назвал другом, про Макрона заявил, что он «понравился ему с первого дня», а Мелони охарактеризовал как «великого лидера и вдохновение». Мерца Трамп назвал «очень сильным лидером, которого уважают в Германии». Упомянул Трамп и торговую сделку с Евросоюзом, когда приветствовал фон дер Ляйен. По его словам, будет обсуждаться вопрос обмена территориями, но решение по нему может принять только Зеленский. Трамп также добавил, что идет работа над «долгосрочным миром» и что он остановил шесть войн без предварительного прекращения огня. Трамп выразил надежду, что мирное соглашение может быть достигнуто в ближайшем будущем, и заявил, что следующий шаг – это трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским.