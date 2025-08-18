Трамп встретился с европейскими лидерами в Белом доме

Трамп встретился с европейскими лидерами в Белом домеОни постарались быть аккуратными и на словах поддержали президента США по вопросу Украины
В Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом приехали генсек НАТО Марк Рютте, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб. На встрече с лидерами европейских государств Трамп объявил, что после нее он позвонит президенту России Владимиру Путину.
Стармера американский лидер назвал другом, про Макрона заявил, что он «понравился ему с первого дня», а Мелони охарактеризовал как «великого лидера и вдохновение». Мерца Трамп назвал «очень сильным лидером, которого уважают в Германии». Упомянул Трамп и торговую сделку с Евросоюзом, когда приветствовал фон дер Ляйен. По его словам, будет обсуждаться вопрос обмена территориями, но решение по нему может принять только Зеленский. Трамп также добавил, что идет работа над «долгосрочным миром» и что он остановил шесть войн без предварительного прекращения огня. Трамп выразил надежду, что мирное соглашение может быть достигнуто в ближайшем будущем, и заявил, что следующий шаг – это трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским.
В свою очередь Зеленский подчеркнул, что провел хорошую дискуссию с Трампом. По словам украинского лидера, они говорили о гарантиях безопасности для Украины. Помимо этого была затронута тема гуманитарного взаимодействия, обмена пленными и освобождения гражданских лиц. Кроме того, Зеленский упомянул тему вывезенных с Украины детей и заявил о намерении вернуть их всех. Все территориальные вопросы украинский лидер согласился обсудить на трехсторонней встрече и добавил, что Украина «будет счастлива», если Трамп на нее приедет.
Далее Трамп предоставил слово Рютте. Тот похвалил американского президента за то, что он «начал диалог», и подчеркнул, что если «мы хорошо разыграем карты», конфликт на Украине можно будет завершить. Генсек альянса также приветствовал намерение Трампа поучаствовать в гарантиях безопасности для Украины. Потом с речью выступила фон дер Ляйен, которая отметила важность заключенной торговой сделки ЕС с США, упомянула гарантии безопасности и заявила, что «тысячи украинских детей должны вернуться к своим семьям».
Важной встречу с Трампом посчитал и Мерц. Он отметил, что следующие шаги будут более сложными, и призвал к немедленному прекращению огня до трехсторонней встречи Трампа с Зеленским и Путиным. Канцлер заявил, что не может себе представить такую встречу без прекращения огня, и добавил, что нужно надавить на Россию. Ему вторил и Макрон, также поддержавший прекращение огня. По словам Макрона, гарантией безопасности для Украины может послужить ее мощная армия, поддерживаемая в хорошем состоянии на годы вперед. Французский президент также предложил обсуждать вопрос урегулирования украинского кризиса в четырехстороннем формате с участием Европы.
«Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча», – подчеркнул он.
Мелони заметила, что три года «не было и знака, что Россия готова к диалогу», и поблагодарила Трампа за установление контактов с Москвой. «Для мира и гарантии справедливости нужно сплотиться. Можете рассчитывать на Италию, мы на стороне Украины и поддерживаем ваше стремление к миру», – заявила итальянский премьер-министр. В свою очередь Стармер подчеркнул, что речь идет не только о безопасности Украины, но и всей Европы и Соединенного королевства. При этом, добавил британский премьер, речь может идти о предоставлении гарантий по типу пятой статьи устава НАТО. «Трехсторонняя встреча – это разумный шаг», – заявил Стармер.
Последним на встрече евролидеров выступил Стубб. Он также отметил важность трехсторонней встречи и добавил, что его страна располагает богатым опытом конфронтации с Россией, а также протяженной границей с ней. По его словам, чрезвычайно важно закончить конфликт и установить мир.
Теоретически европейские лидеры могут увести в сторону Трампа от той линии урегулирования, которая наметилась на Аляске, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Но Трамп уже достаточно много вложил символического капитала в этот подход, и его полный отказ от этой линии нанесет ему репутационный ущерб, говорит эксперт.