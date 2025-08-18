Газета
Главная / Политика /

Трамп: прекращение огня на Украине не требуется

Президент США заявил, что нужно заключить мирное соглашение
Ведомости

Прекращение огня на Украине уже не требуется, речь идет о достижении мирного соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я не думаю, что нужно прекращение огня. Но мы можем работать над [мирной] сделкой», – сказал он.

18 августа в Вашингтон прибыл президент Украины Зеленский -- после саммита на Аляске, где встретились Трамп и российский президент Владимир Путин. Трамп заявлял, что по итогам встречи 15 августа достичь прекращения огня не удалось.

К чему приведут переговоры на Аляске

Политика / Международные новости

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News сообщил, что «идеальной целью» по завершению российско-украинского конфликта стало бы не прекращение огня, а полноценное мирное соглашение.

В целом американская сторона положительно оценила встречу с Путиным. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф говорил, что результаты встречи превзошли все ожидания, это был «эпический успех».

