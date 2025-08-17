Газета
Главная / Политика /

Уиткофф: Путин и Трамп добились «эпического успеха» в Анкоридже

Ведомости

Результаты встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа превзошли все ожидания, это был «эпический успех». Такую оценку дал спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

«Достигнутый нами [на Аляске прогресс] оказался эпическим, это факт», – сказал он.

Уиткофф пояснил, что обсуждать вопрос прекращения огня нет смысла, поскольку уже обсуждается договоренность о мирном соглашении.

США после саммита на Аляске раскрыли детали потенциального мирного соглашения

Политика / Международные отношения

По итогам встречи в Анкоридже 15 августа президенты РФ и США не достигли сделки по прекращению огня. При этом стороны не стали оценивать встречу негативно. Трамп говорил, что его встреча с Путиным на Аляске прошла «очень хорошо».

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News сообщил, что «идеальной целью» по завершению российско-украинского конфликта стало бы не прекращение огня, а полноценное мирное соглашение. Он также оценил возможность санкций, указав, что решение об их введении несовместимо с борьбой за прочное мирное соглашение.

18 августа пройдет встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Стороны обсудят прошедшую встречу в Анкоридже и следующие шаги. Вместе с украинским лидером в США поедут европейские лидеры.

