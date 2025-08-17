Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США после саммита на Аляске раскрыли детали потенциального мирного соглашения

Основные вопросы будущей сделки касаются гарантий безопасности и территорий
Полина Худякова
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп 17 августа заявил о «большом прогрессе» в отношении России и призвал следить за новостями по этой теме. Об этом он написал на своей платформе Truth Social. Другие американские участники саммита на Аляске тем временем раскрыли детали будущего мирного соглашения – они касаются вопроса земель и гарантий безопасностей для Киева. Некоторые аспекты остаются неясными, заявляет Киев.

Своими ожиданиями Трамп поделился через два дня после прошедшего на Аляске саммита, где он в течение почти трех часов обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. Сделки, как отмечал лидер Америки, достичь не удалось, но многие пункты все же были согласованы с российской делегацией. Пост Трампа также опубликован в преддверии другой встречи – с президентом Украины Владимиром Зеленским, который с европейскими лидерами посетит Вашингтон уже в понедельник, 18 августа.

Что может войти в мирное соглашение

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф поделились подробностями итогов саммита на Аляске. По словам Уиткоффа, сейчас наметился импульс к заключению более масштабного мирного соглашения, которое исключает необходимость в немедленном прекращении огня.

Яркие кадры со встречи Путина и Трампа на Аляске
Президенты России и США сумели наладить «очень хороший, деловой и доверительный контакт», заявил Владимир Путин по итогам встречи на Аляске. «Сегодня мы достигли существенного прогресса», – подтвердил американский лидер.
1  / 11

Президенты России и США сумели наладить «очень хороший, деловой и доверительный контакт», заявил Владимир Путин по итогам встречи на Аляске. «Сегодня мы достигли существенного прогресса», – подтвердил американский лидер. / Julia Demaree Nikhinson / AP Photo

В частности, он заявил CNN, что Москва впервые согласилась включить в будущую мирную сделку положение о коллективной обороне для Украины.

«Мы пришли к соглашению о том, что США и другие европейские страны могут фактически предложить формулировки, аналогичные статье 5 устава НАТО, для обеспечения гарантий безопасности», – сказал Уиткофф.

При этом на саммите обсуждалось, что положение о том, что Киев не будут принимать в НАТО, останется в силе. Если же Украина согласится на это, то удастся добиться следующей уступки. «Соединенные Штаты предоставят защиту, подобную статье 5», – сказал он.

Российская сторона во время саммита пошла на уступки в своем требовании об обмене территориями с Украиной, утверждает спецпредставитель Трампа. Он не стал вдаваться в подробности, но предположил, что Кремль теперь видит обмен территориями на нынешних линиях фронта, а не в административных границах «некоторых из пяти регионов». Уиткофф добавил, что этот вопрос будет обсуждаться с Зеленским во время его визита в Белый дом.

В разговоре с американскими СМИ Уиткофф подчеркнул, что Путин и Трамп добились «эпического успеха» на встрече, поскольку ее результаты превзошли все ожидания.

Сам украинский лидер пока исключает отказ от земель из-за конституции республики и настаивает, что этот вопрос должен обсуждаться только с Москвой или на трехсторонней встрече с участием лидеров США и России.

«Тогда в следующий раз в Москве»

Политика / Международные отношения

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News заявил, что «идеальной целью» по завершению российско-украинского конфликта стало бы не прекращение огня, а полноценное мирное соглашение. Он также усомнился в том, что новые санкции против России заставят ее согласиться на прекращение огня, поскольку Москва «и так находится под очень жесткими санкциями». При этом в интервью ABC он предупредил, что Вашингтон готов ввести против России дополнительные ограничения, если не получится достичь прогресса по урегулированию конфликта.

Зеленский в тот же день выступил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Он призвал к большей ясности в отношении того, какими будут гарантии безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения. По данным CNN, украинский лидер перечислил несколько неизвестных деталей потенциального соглашения, включая вопросы о том, «будут ли "войска на земле", будет ли защита, как в некоторых других странах, в небе».

Читайте также:Как СМИ стран БРИКС отреагировали на саммит Путина и Трампа
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных