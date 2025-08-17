США после саммита на Аляске раскрыли детали потенциального мирного соглашения

США после саммита на Аляске раскрыли детали потенциального мирного соглашенияОсновные вопросы будущей сделки касаются гарантий безопасности и территорий
Президент США Дональд Трамп 17 августа заявил о «большом прогрессе» в отношении России и призвал следить за новостями по этой теме. Об этом он написал на своей платформе Truth Social. Другие американские участники саммита на Аляске тем временем раскрыли детали будущего мирного соглашения – они касаются вопроса земель и гарантий безопасностей для Киева. Некоторые аспекты остаются неясными, заявляет Киев.
Своими ожиданиями Трамп поделился через два дня после прошедшего на Аляске саммита, где он в течение почти трех часов обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. Сделки, как отмечал лидер Америки, достичь не удалось, но многие пункты все же были согласованы с российской делегацией. Пост Трампа также опубликован в преддверии другой встречи – с президентом Украины Владимиром Зеленским, который с европейскими лидерами посетит Вашингтон уже в понедельник, 18 августа.
Что может войти в мирное соглашение
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф поделились подробностями итогов саммита на Аляске. По словам Уиткоффа, сейчас наметился импульс к заключению более масштабного мирного соглашения, которое исключает необходимость в немедленном прекращении огня.
В частности, он заявил CNN, что Москва впервые согласилась включить в будущую мирную сделку положение о коллективной обороне для Украины.
«Мы пришли к соглашению о том, что США и другие европейские страны могут фактически предложить формулировки, аналогичные статье 5 устава НАТО, для обеспечения гарантий безопасности», – сказал Уиткофф.
При этом на саммите обсуждалось, что положение о том, что Киев не будут принимать в НАТО, останется в силе. Если же Украина согласится на это, то удастся добиться следующей уступки. «Соединенные Штаты предоставят защиту, подобную статье 5», – сказал он.
Российская сторона во время саммита пошла на уступки в своем требовании об обмене территориями с Украиной, утверждает спецпредставитель Трампа. Он не стал вдаваться в подробности, но предположил, что Кремль теперь видит обмен территориями на нынешних линиях фронта, а не в административных границах «некоторых из пяти регионов». Уиткофф добавил, что этот вопрос будет обсуждаться с Зеленским во время его визита в Белый дом.
В разговоре с американскими СМИ Уиткофф подчеркнул, что Путин и Трамп добились «эпического успеха» на встрече, поскольку ее результаты превзошли все ожидания.
Сам украинский лидер пока исключает отказ от земель из-за конституции республики и настаивает, что этот вопрос должен обсуждаться только с Москвой или на трехсторонней встрече с участием лидеров США и России.
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News заявил, что «идеальной целью» по завершению российско-украинского конфликта стало бы не прекращение огня, а полноценное мирное соглашение. Он также усомнился в том, что новые санкции против России заставят ее согласиться на прекращение огня, поскольку Москва «и так находится под очень жесткими санкциями». При этом в интервью ABC он предупредил, что Вашингтон готов ввести против России дополнительные ограничения, если не получится достичь прогресса по урегулированию конфликта.
Зеленский в тот же день выступил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Он призвал к большей ясности в отношении того, какими будут гарантии безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения. По данным CNN, украинский лидер перечислил несколько неизвестных деталей потенциального соглашения, включая вопросы о том, «будут ли "войска на земле", будет ли защита, как в некоторых других странах, в небе».