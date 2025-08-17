США после саммита на Аляске раскрыли детали потенциального мирного соглашения

Российская сторона во время саммита пошла на уступки в своем требовании об обмене территориями с Украиной, утверждает спецпредставитель Трампа. Он не стал вдаваться в подробности, но предположил, что Кремль теперь видит обмен территориями на нынешних линиях фронта, а не в административных границах «некоторых из пяти регионов». Уиткофф добавил, что этот вопрос будет обсуждаться с Зеленским во время его визита в Белый дом.