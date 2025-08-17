Рубио заявил о готовности ввести против России новые санкции

Президент США Дональд Трамп 15 августа провел встречу на Аляске с лидером РФ Владимиром Путиным. После саммита он заявил, что пока не требуется усиливать давление на Россию и ее торговых партнеров, включая повышение пошлин на китайские товары. При этом Трамп допустил, что об ограничениях, «возможно, придется подумать через две или три недели». 15 августа, направляясь на встречу с Путиным, Трамп заявил, что при необходимости введет вторичные санкции против торговых партнеров России, но надеется этого избежать.