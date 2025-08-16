Трамп: встреча с Путиным на Аляске прошла очень хорошо
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошла очень хорошо, как и разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.
Трамп заметил, что все стороны пришли к выводу, что лучшим способом положить конец конфликту на Украине будет заключение мирного соглашения напрямую, а не сделки о прекращении огня. Зеленский прибудет в Овальный кабинет Белого дома днем 18 августа. В случае успешных переговоров в Вашингтоне будет запланирована встреча с Путиным.
«Потенциально это может спасти жизни миллионов людей», – заключил президент США.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Переговоры президентов продлились 2 часа 45 минут. Их главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Зеленский не присутствовал на саммите. После встречи президент США рассказал, что обсудил и согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках украинского лидера.
16 августа Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились лидеры европейских стран. Американский глава проинформировал Зеленского о встрече с Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы. Стороны договорились провести встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня между Москвой и Киевом.