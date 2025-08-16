Трамп: встреча с Путиным на Аляске прошла очень хорошо

16 августа Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились лидеры европейских стран. Американский глава проинформировал Зеленского о встрече с Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы. Стороны договорились провести встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня между Москвой и Киевом.