Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа и обсудит с ним детали прекращения огня с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский уточнил, что говорил с Трампом сначала один на один, а потом с участием европейских лидеров. Разговор продлился более 1,5 часа. Американский глава проинформировал Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы.
Президент Украины поддержал предложение Трампа о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и РФ. Он подчеркнул важность того, чтобы во все этапы переговоров были вовлечены европейские коллеги. Кроме того, стороны обсудили позитивные сигналы от Вашингтона относительно участия в обеспечении безопасности Киева.
15 августа Путин и Трамп встретились на Аляске. Переговоры президентов продлились 2 часа 45 минут. Их главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Зеленский не присутствовал на саммите. После встречи президент США заявил, что обсудил и согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках президента Украины.
Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что тема проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского еще не затрагивалась. По его словам, когда будут окончательно подведены итоги переговоров российского и американского лидеров, будет приниматься дальнейшее решение об организации их нового двустороннего саммита.