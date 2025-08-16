Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа

Зеленский уточнил, что говорил с Трампом сначала один на один, а потом с участием европейских лидеров. Разговор продлился более 1,5 часа. Американский глава проинформировал Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы.