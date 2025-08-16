Эксперты оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

Эксперты оценили встречу Путина и Трампа на АляскеДействительно важные договоренности могут держать в секрете, кроме того, есть противники сближения России и США
«Ведомости» спросили экспертов, как стоит оценивать результаты переговоров президентов России и США на Аляске. В расписании Дональда Трампа на встречу было заложено 5,5 часов, но программа, по сравнению с первоначальной, оказалась несколько урезанной. У него с Владимиром Путиным не было отдельных переговоров тет-а-тет (хотя он встретил российского лидера и довез до базы Эльмендорф-Ричардсон в кадиллаке), а также не состоялись переговоры в расширенном составе. Не было и ответов на вопросы прессы – только заявления глав двух держав.
Результаты саммита на Аляске вполне ожидаемы, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Он полагает, что действительно важные договоренности пока держатся в секрете, в том числе и во избежание репутационных издержек: так как речь идет о взаимных уступках, которые могут ударить по имиджу лидеров государств, участвующих в переговорном процессе. Эксперт также отметил, что ввиду глубины конфликта одной встречи будет недостаточно.
Трамп, по мнению Кошкина, попытается подать саммит как успех в том числе для купирования внутриполитических вызовов, особенно в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г.
Наблюдается хороший уровнь взаимодействия между командами двух президентов, говорит руководитель «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, остается разница в подходе двух лидеров к ситуации: если Путин сосредоточен на первопричинах конфликта, то Трампа интересуют прежде всего заключение сделки и перспективы экономического взаимодействия.
«Тот факт, что не звучит никаких деталей, – позитивный. Это значит, что уровень проработки проблемы – высший», – полагает Минченко.
Позиционное дипломатическое противостояние продолжается, сказал «Ведомостям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, для достижения устойчивого результата иного варианта, кроме как попытаться решить весь комплекс проблем, не существует.
Если процесс, начатый на Аляске, продолжится в наметившемся духе, исход может быть обратным тому, к чему привел процесс, начатый в Женеве в 1985 г. (тогда произошла первая встреча 40-го президента США Рональда Рейгана и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева). «В том смысле, что тогда речь шла о завершении холодной войны на условиях Вашингтона, и Рейган этого добился. Теперь на повестке завершение периода после холодной войны, когда Соединённые Штаты доминировали на мировой арене в качестве глобального лидера. Это объективное развитие событий, началось оно не сегодня, но подошло к кульминации», – подчеркнул эксперт.
Лукьянов уточнил, что хватает игроков и внутри стран, и вовне, которые попытаются остановить тенденцию или развернуть её вспять. «Много зависит от степени уверенности двух президентов, что они двигаются в правильном направлении», – объяснил он.
Итоговая пресс-конференция свидетельствует о комплексности ситуации и серьезности намерений – было сказано лишь самое необходимое, считает замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов.
По его словам, саму встречу стоит оценивать со сдержанным оптимизмом. «Вопросов накопилось много, и хотя проблемы выходят за рамки украинского кризиса, по тем или иным причинам его за скобки вынести не получится», – подчеркнул эксперт.
При этом он уточнил, что сама пресс-конференция и озвученное намерение продолжить контакты на самом высоком уровне, – позитивные сигналы и, вероятно, наиболее позитивный исход из возможных сейчас. Но впереди много работы. Подобные кризисы и вопросы межгосударственного взаимодействия за одну встречу не разрешаются. Если трек будет развиваться, предстоит артикулировать общую позицию, где это возможно, что потребует изобретательности и компромиссов, считает Павлов.
«А позже, что не менее важно и сложно, потребуется это исполнить, а сторон в этом вопросе куда больше, чем участников встречи на Аляске, и потенциал воздействия на некоторых из них имеет свои известные ограничения. Сейчас же нужно дать время на проработку согласованного. Не стоит при этом исключать воздействия многих спойлеров на процесс, поскольку мы наблюдаем если не сдвиг парадигмы последних 3,5 лет, то как минимум качественно иной подход к снаряду», – резюмировал эксперт.
Как подвели итоги президенты
Путин и Трамп завершили первый с июня 2021 г. саммит лидеров двух стран совместной пресс-конференцией, в ходе которой оба заявили о согласовании некоторых позиций по двусторонним отношениям и украинскому конфликту, но не углубились в детали. «Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США», – сказал Путин.
Он также выразил согласие с заявлениями Трампа о необходимости обеспечения и безопасности Украины. «Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, <…> должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать», – подчеркнул президент.
Трамп, в свою очередь, тоже заявил о наличии общих позиций: «У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования», – подчеркнул он. При этом Трамп уточнил, что сделки пока нет.
Ближе к концу пресс-конференции Путин предложил встретиться снова, но уже в Москве. Трамп допустил такую вероятность.
«Состоялся очень позитивный конструктивный диалог ,<...> также важно, что президент Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между Россией и США», – сказал спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.
Что предсказывали наблюдатели
За некоторое время до начала саммита и в СМИ, и среди экспертов звучали предположения о возможных темах для обсуждения двух лидеров, помимо Украины. Список получился немалый: и вопросы контроля над вооружениями, и возможности развития экономического взаимодействия.
Перспективы переговоров по этим вопросам усиливались заявлениями непосредственно самих глав государств. Например, в преддверии полета на Аляску 14 августа Путин заявил, что не исключает выхода на новые договоренности в области контроля над стратегическим наступательными вооружениями, если при урегулировании российско-украинского конфликта будут созданы долгосрочные условия мира. Трамп в ходе пресс-конференции на пути в Анкоридж вновь заявил о перспективах сотрудничества бизнеса двух стран.
Но по итогам саммита этим вопросам не уделили особого внимания.
Оценка итогов
В ходе своего интервью для телеканала Fox News американский лидер подчеркнул, что «сейчас» перспективы переговорного процесса зависят от самой Украины и что он не видит пока необходимости во введении новых санкций в отношении России. Он также в очередной раз намекнул на возможность проведения трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Американские СМИ неоднозначно оценили саммит, а точнее, участие в нем Трампа. У более либеральных изданий и телеканалов наблюдалась более скептическая оценка. Что касается консервативных СМИ, то они оценили действия Трампа сравнительно позитивно. Сам президент дал саммиту «10 из 10».
Один из ближайших соратников Трампа сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов), выступающий за ужесточение политики в отношении России, заявил у себя в Х (экс-Twitter), что «ключом» к завершению конфликта будет создание «инфраструктуры сдерживания» Москвы. Одновременно с этим он отметил, что в случае трехсторонней встречи можно ожидать урегулирования кризиса «задолго до Рождества» (в США Рождество празднуют 25 декабря).