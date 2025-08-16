Эксперты оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

«А позже, что не менее важно и сложно, потребуется это исполнить, а сторон в этом вопросе куда больше, чем участников встречи на Аляске, и потенциал воздействия на некоторых из них имеет свои известные ограничения. Сейчас же нужно дать время на проработку согласованного. Не стоит при этом исключать воздействия многих спойлеров на процесс, поскольку мы наблюдаем если не сдвиг парадигмы последних 3,5 лет, то как минимум качественно иной подход к снаряду», – резюмировал эксперт.