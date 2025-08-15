О чем могут договориться Трамп и Путин на Аляске

О чем могут договориться Трамп и Путин на АляскеПомимо ситуации на Украине, они могут обсудить вопросы глобальной безопасности
Поздним вечером 15 августа, около 22:30 мск начнется первая за семь лет двусторонняя встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа (с Джо Байденом российский лидер виделся в Женеве в 2021 г.). Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа. Он намерен принять Путина на Аляске и лично встречать его, прибыв первым, сообщил губернатор штата Майк Данливи. Так подтвердилась информация NBC о «наивысших почестях», которые окажет американский президент своему российскому коллеге.
Ожидания и реальность
Ключевой вопрос – достижение договоренностей, касающихся возможного урегулирования конфликта на Украине. «Ставки высоки», – написал Трамп в соцсети Truth Social перед российско-американскими переговорами в столице Аляски Анкоридже. Кроме символического «пряника» показан и «кнут». На борту Air Force One американский президент дал дополнительные комментарии. Он подтвердил ранее сделанные заявления по урегулированию на Украине, вновь пригрозив санкциями: «Я это делаю не ради себя, мне это не нужно. Я делаю это, чтобы спасти много жизней» (цитата по The Guardian). Накануне представитель Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что он не хочет вводить рестрикции против Москвы.
14 августа Трамп в эфире Fox News оценивал вероятность неудачи в переговорах по Украине в 25%. Он подтвердил, что диалог с Путиным – «подготовка к возможной второй встрече» с участием президента Украины Владимира Зеленского». То, что она не стала трехсторонней сразу, по данным The Wall Street Journal, объясняется опасениями Трампа угрозой ее срыва. Лидер США на борту Air Force One заверил, что не будет вести переговоры за Украину: «Их [украинцев] будем обсуждать. Я думаю, что они примут правильное решение. Я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы усадить их за стол переговоров».
Формат встречи лидеров двух стран не встретил критики союзников США. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что это возможность прекратить боевые действия и выразил надежду, что Путин откликнется на предложение Трампа. Он также поблагодарил Трампа за усилия. Похожую точку зрения озвучил и лидер Франции Эммануэль Макрон. 13 августа он сообщил о желании Трампа добиться перемирия. Зеленский и Макрон встретятся после саммита на Аляске, сообщил BFMTV 15 августа со ссылкой на Елисейский дворец.
Китай, который Трамп пытался заставить угрозами новых пошлин сократить закупки российской нефти, через представителя МИД Линь Цзяня 13 августа поддержал контакты двух стран по Украине. Власти Индии, в отношении которой все-таки были введены пошлины в размере 50%, высказались аналогично. Спикер его МИД Рандхир Джайсвал 14 августа заявил, что встреча на Аляске обещает «открыть перспективы мира».
К возможности урегулирования конфликта стоит относиться с осторожным оптимизмом, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук им. академика Арбатова (ИСКРАН). Павел Кошкин. По его словам, встреча на Аляске само по себе уже является дипломатическим достижением. «России дан шанс. Вопрос – как она им воспользуется, пойдет ли на уступки или использует в медийных целях. Во втором случае эйфория продлится недолго», – предупреждает Кошкин.
По его словам, нужно реалистично оценивать ситуацию, без компромиссов и привлечения к диалогу Украины и ЕС долгосрочного мира достигнуть нельзя: «На это и рассчитывает Трамп – успехом будет вывод переговоров на многосторонний уровень».
Глобальная безопасность – вместо или в дополнение к Украине
The Washington Post 15 августа со ссылкой на источники сообщала о нервозности европейских чиновников из-за опасений того, что Путин переключит внимание президента США с проблемы Украины на глобальную безопасность и «раздел сфер влияния». В конце июля Трамп анонсировал начало работы над сокращением ядерных арсеналов, допуская заключение нового соглашения: «Это не тот договор, истечения которого вы хотите. Мы начинаем работать над этим».
«Тот договор» – это СНВ-3 (вступил в силу в 2011 г.) между Россией и США. В январе 2021 г. он был продлен до 2026 г. Во время своего первого срока Трамп критиковал его, поскольку он, якобы, заключен «в пользу России». СНВ-3 предусматривает ограничение развернутых носителей в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1 500 штук.
В феврале 2023 г. Россия заморозила свое участие в СНВ-3 после ударов украинских дронов по авиационным базам и требований Запада предоставить доступ к объектам сдерживания. Сам Путин перед совещанием по встрече на Аляске 14 августа говорил, что кроме Украины будут обсуждаться условия долгосрочного мира между США и Россией, в Европе и «в целом». Это случится, если сторонам удастся выйти «на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – пояснял российский президент.
Вряд ли можно рассчитывать на то, что во время встречи лидеров двух стран вопросы контроля вооружений и европейской безопасности, включая урегулирование на Украине и расширение НАТО, будут обсуждаться отдельно друг от друга, считает
научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Дмитрий Стефанович. По его мнению, первая тема на Аляске, скорее всего, будет затронута «самым поверхностным образом»: Самый вероятный вариант – принципиальная договоренность о важности самого вопроса, считает эксперт. Большим достижением здесь будет формирование повестки переговоров по вооружениям: стратегическим, наступательным, ракетам средней дальности, противоракетной обороне.
Ярким жестом был бы отказ от планов возвращения к ядерным испытаниям, рассуждает Стефанович. В этом случае у двух стран сложится здоровая обстановка для поиска новых договоренностей: «В идеале стороны могли бы выпустить в феврале 2026 г. синхронные заявления о пользе истекающего СНВ-3 для международной безопасности, анонсировав переговоры по новым соглашениям», резюмирует он.
Стратегическое сотрудничество – важный элемент в отношениях России и США, напоминает Кошкин. Трамп, по его мнению, может пытаться прорабатывать новые договоренности между двумя странами с привлечением Китая. Ранее эксперты SIPRI в докладе от 2024 г. предупреждали об угрозе гонки вооружений из-за обновления ядерными державами арсеналов и деградации контроля, и советовали проработать трехстороннее соглашение между США, России и КНР. Сейчас, продолжает Кошкин, американский президент активно использует термин ядерного нераспространения, видимо, с подачи советников: «Прогресс в этом направлении может пригодиться ему для выдвижения на Нобелевскую премию мира».
Но Трамп активно продвигает и проект системы противоракетной обороны «Золотой купол» для США. В январе 2025 г он подписал указ о запуске соответствующей программы. В начале августа появились первые утечки о структуре системы. Согласно Reuters, власти страны исходят из ее стоимости в $175 млрд. Выделено $25 млрд, еще $45,3 млрд запрошены Трампом на 2026 г. «Золотой купол» осложняет перспективы соглашений между странами, считает Стефанович.
На переговорах России и США будет обсуждаться весь спектр двусторонних отношений, заявил «РИА Новости» входящий в состав направляющейся на Аляску российской делегации глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.