О чем могут договориться Трамп и Путин на Аляске

14 августа Трамп в эфире Fox News оценивал вероятность неудачи в переговорах по Украине в 25%. Он подтвердил, что диалог с Путиным – «подготовка к возможной второй встрече» с участием президента Украины Владимира Зеленского». То, что она не стала трехсторонней сразу, по данным The Wall Street Journal, объясняется опасениями Трампа угрозой ее срыва. Лидер США на борту Air Force One заверил, что не будет вести переговоры за Украину: «Их [украинцев] будем обсуждать. Я думаю, что они примут правильное решение. Я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы усадить их за стол переговоров».