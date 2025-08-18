К чему приведут переговоры на Аляске

Трамп выступал чуть более трех минут. Он сказал, что «к сожалению, пока сделки нет». Он пообещал созвониться с представителями НАТО и Зеленским, чтобы проинформировать об итогах переговоров. Правда, после этого Трамп заявил, что «сегодня мы достигли существенного прогресса», не пояснив, что это значит: «У нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали все необходимое для этого».