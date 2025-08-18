К чему приведут переговоры на Аляске

К чему приведут переговоры на АляскеОни закончились без публично объявленных результатов
Первая за много лет встреча первых лиц России и США не осталась без последствий. Сегодня, 18 августа, в Вашингтон прилетит президент Украины Владимир Зеленский. Но он поедет на разговор с американским лидером Дональдом Трампом не один. Вместе с Зеленским в США по его «запросу» собирается прибыть председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сообщила в X, что в Белый дом приедут и «другие европейские лидеры».
Зеленский прибудет в Вашингтон из Брюсселя. Там 17 августа было запланировано онлайн-заседание так называемой «коалиции желающих» – сообщества из 30 стран, которые хотят принять участие в «миротворческой» миссии для урегулирования украинского конфликта. Кроме фон дер Ляйен и Зеленского в Вашингтон к Трампу поедут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджия Мелони и генсек НАТО Марк Рютте, сообщило Politico.
Встречи с Зеленским и другими политиками пройдут раздельно, пишет Bild. Такого массового внепланового визита европейских лидеров к президенту США в связи с конфликтом на Украине еще не было.
Полного исключения Европы из процесса мирного урегулирования не произошло, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов: Путин призвал европейских лидеров не препятствовать реализации мирных договоренностей, а Трамп заявил, что Европа должна быть чуть активнее в мирном процессе.
При этом проект договоренностей между Россией и США для них остается неприемлемым, так как компромисс учитывает интересы Москвы. На протяжении трех с половиной лет у европейской дипломатии не было иной стратегии относительно России, кроме нанесения ей стратегического поражения с последующими внутриполитическими изменениями, говорит Соколов. Через такой результат европейцы планировали компенсировать затраты на поддержку Киева, отмечает он.
Они попытаются переиграть решения, принятые на Аляске, и убедить Трампа в том, что его сделка «плохая». Но все рычаги европейского давления на американского президента уже были задействованы. Поддерживать же Украину без помощи США европейцы вряд ли в состоянии – военный и экономический потенциал Европы не может заменить американский, отметил эксперт. Поездка европейских лидеров в Вашингтон имеет своей целью убедить Трампа не бросать Украину, но есть у ЕС и «план Б» – обеспечивать оружием и деньгами Киев в одиночку, полагает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.
Как это было
Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, куда президент России прибыл из Магадана, а президент США – из Вашингтона. Около 10.30 утра на военный аэродром прилетел Air Force One – борт лидера США. Российский борт № 1 приземлился через полчаса – все это время Трамп ожидал в своем самолете. После встречи на красной дорожке президенты уехали на Cadillac Трампа, хотя на Аляску и привезли российский Aurus.
Формата тет-а-тет, который анонсировала российская сторона, не было. Переговоры (их закрыли для СМИ) прошли в узком составе: с российской стороны кроме Путина были министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской – госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф.
Обещали, что разговор продолжится в расширенном составе: за обедом должны были присоединиться министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, министр обороны США Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Трамп недавно говорил, что в первые же минуты встречи поймет, будет ли эта встреча «хорошей или плохой». По его словам, если встреча окажется неудачной, то она закончится «очень быстро». Переговоры продлились чуть меньше трех часов, а журналистов довольно неожиданно стали собирать на пресс-конференцию. В первом ряду уже сидели два члена российской делегации – Белоусов и Силуанов, позже начали прибывать остальные.
Речь Путина была очень дружелюбной по отношению к Трампу. Он поблагодарил президента США за приглашение на Аляску. Сказал он и о том, что в Магадане стоит памятник российским и американским летчикам, похожий стоит и здесь неподалеку (перед отлетом президент возложил к нему цветы). А в отношениях с США, добавил он, пора переходить от конфронтации к диалогу.
По ключевому вопросу Путин заявил, что для долгосрочного характера украинского урегулирования должны быть устранены первопричины кризиса, восстановлен баланс в сфере безопасности в Европе, поскольку события на Украине связаны с угрозами «нашей национальной безопасности». В то же время он согласился с тем, что должна быть обеспечена и безопасность Киева: «Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине».
Выразил он надежду и на то, что в Киеве и европейских столицах воспримут это конструктивно и не будут чинить препятствий, чтобы сорвать намечающийся прогресс.
Трамп выступал чуть более трех минут. Он сказал, что «к сожалению, пока сделки нет». Он пообещал созвониться с представителями НАТО и Зеленским, чтобы проинформировать об итогах переговоров. Правда, после этого Трамп заявил, что «сегодня мы достигли существенного прогресса», не пояснив, что это значит: «У нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали все необходимое для этого».
Он отметил, что будет общаться с Путиным очень скоро и надеется скоро с ним увидеться. «В следующий раз в Москве»? – добавил Путин по-английски. «Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно», – отметил Трамп.
Пресс-конференция, которую анонсировали обе стороны – предполагалось по пять вопросов от российских и американских журналистов, – превратилась в заявление для СМИ. Отменились и переговоры в расширенном составе.
Предмет обсуждения
В Москве 16 августа Путин провел совещание с руководством своей администрации, правительства, Центробанка, Госдумы и силовых служб, на котором рассказал о результатах встречи с Трампом.
Трамп после саммита сказал Fox News, что пока не намерен вводить ограничений против России и ее партнеров вроде Китая, из-за того что не удалось достичь соглашения по прекращению огня на Украине, добавив, что, возможно, подумает об этом через две-три недели. Переговоры он оценил на 10 баллов и отметил – дело за Зеленским, который должен согласиться с тем, что многое теряет в конфликте с Россией.
Президент США отметил, что согласовал с Путиным гарантии безопасности по Украине, а также что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи самого Трампа, Путина и Зеленского. Дату этой встречи не назвали, но Axios и CNN утверждают, что такой саммит мог бы пройти 22 августа.
Трамп уже сообщил евролидерам, что поддерживает идею урегулирования украинского конфликта путем передачи территорий, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Хозяин Овального кабинета может быстро заключить с Россией «сделку», если передаст ей часть Донбасса, еще не занятую российскими войсками, отмечает NYT. Об этом же сообщило 16 августа агентство Bloomberg. Источник этого агентства подчеркнул, что «позиция Путина не изменилась – он по-прежнему хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем регионом Донбасса».
Кроме этого на саммите на Аляске Путин якобы предложил Трампу заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, говорится в сообщении Bloomberg. После встречи с Путиным на Аляске американский президент сменил свои приоритеты и вместо прекращения огня, чего требовал раньше, планирует заключить всеобъемлющее мирное соглашение.
Президент США также допустил предоставление гарантий безопасности для Украины, но не в НАТО. По мнению Трампа, Путина может устроить такой вариант развития событий. Как сообщает The Wall Street Journal, Трамп с европейскими союзниками обсуждал гарантии для Киева вне НАТО, но по типу статьи 5 устава альянса. Она предусматривает, что в случае нападения на одного из членов НАТО оно будет воспринято как нападение на все страны, состоящие в нем.
Сам же российский лидер, как пишет Axios, на саммите упомянул Китай как одного из возможных гарантов безопасности Украины.
Кроме того, обсуждается и социальная жизнь на Украине. Москва, как пишут СМИ, требует придания русскому языку официального статуса на Украине или в части ее регионов, а также обеспечение прав Украинской православной церкви (УПЦ). Против УПЦ украинские власти устроили гонения, обвиняя в «антиукраинской деятельности», отбирая храмы и монастыри, переводя их в юрисдикцию неканонической Православной церкви Украины.
Что будет дальше
Результаты саммита на Аляске вполне ожидаемы, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он полагает, что действительно важные договоренности пока держатся в секрете, в том числе и во избежание репутационных издержек, так как речь идет о взаимных уступках.
Произошло существенное сближение позиций России и США по самому фундаментальному вопросу – парадигме урегулирования, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он считает, что решение Трампа добиваться именно окончательного урегулирования является самым главным итогом саммита на Аляске.
При этом, по мнению политолога Владимира Васильева, Зеленский уже фактически ответил отказом на предложение уступить часть Донбасса. Именно ради этого президент США вызывает к себе президента Украины, считает он. Что же касается роли европейцев, то им остается только громогласно поддерживать Киев, считает он.
Если Зеленский согласится с предварительными пунктами, о которых, по словам Трампа, они договорились с Путиным во время встречи, то переговоры продолжатся, говорит Суслов. Но в то же самое время эксперт подчеркнул, что отказ Киева поддержать эти предложения может стать причиной частичной или полной приостановки американской военной помощи.
«Решающим фактором для продолжения переговорного процесса является отношение европейцев к американо-российским переговорам. Европейцы не хотят разозлить Трампа, но они попытаются максимально изменить и скорректировать условия, о которых договорились Путин и Трамп», – сказал Суслов. Он допустил, что основной упор европейцы будут делать на вопросе гарантий безопасности для Украины по типу 5-й статьи устава НАТО и отсутствии ограничений на поставки вооружений.
Кроме того, по мнению Кошкина, Трамп попытается подать саммит как успех в том числе для купирования внутриполитических вызовов, особенно в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г. Президенту США необходим успех в урегулировании украинского кризиса, так как общество внутри США расколото и президенту нужен кредит доверия, который он может получить за счет «сделки» по Украине, резюмирует Камкин.