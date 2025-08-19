Reuters: Путин и Зеленский могут провести двустороннюю встречу в Венгрии
Переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, направленные на урегулирование конфликта между странами, могут пройти в Венгрии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Хотя Кремль публично не объявил о своем согласии, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии», – отметили авторы материала. Издание также напомнило, что, по словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, встреча должна пройти в течение двух ближайших недель.
Журналист Axios Барак Равид писал со ссылкой на источник, что президент США Дональд Трамп, который и анонсировал встречу глав конфликтующих государств, действительно надеется, что переговоры состоятся до конца августа.
18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. На них последний не стал резко отвергать возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились Мерц, премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.