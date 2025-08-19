Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Axios: Трамп надеется провести переговоры Путина и Зеленского до конца августа

Ведомости

Президент США Дональд Трамп надеется провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским до конца августа. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

«Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что есть надежда провести встречу Путина и Зеленского до конца августа», – написал он.

18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. После этого состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.

Как прошли переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров
18 августа президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы обсудить с ним итоги переговоров, которые прошли на Аляске. Американский лидер встретил своего визави на крыльце Белого дома и похвалил за внешний вид: в отличие от февральского визита, который закончился скандалом, на этот раз Зеленский был в черном пиджаке.
1  / 8

18 августа президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы обсудить с ним итоги переговоров, которые прошли на Аляске. Американский лидер встретил своего визави на крыльце Белого дома и похвалил за внешний вид: в отличие от февральского визита, который закончился скандалом, на этот раз Зеленский был в черном пиджаке. / Julia Demaree Nikhinson / AP Photo

В ходе обсуждения Зеленский не стал отвергать обмен территориями на встрече в Белом доме. Трамп же по итогам встречи сообщил, что начал подготовку к встрече Зеленского и Путина, после которой планируется трехсторонний саммит с участием США.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных