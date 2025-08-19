Axios: Трамп надеется провести переговоры Путина и Зеленского до конца августа
Президент США Дональд Трамп надеется провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским до конца августа. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
«Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что есть надежда провести встречу Путина и Зеленского до конца августа», – написал он.
18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. После этого состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.
В ходе обсуждения Зеленский не стал отвергать обмен территориями на встрече в Белом доме. Трамп же по итогам встречи сообщил, что начал подготовку к встрече Зеленского и Путина, после которой планируется трехсторонний саммит с участием США.