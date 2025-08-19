Axios: Трамп надеется провести переговоры Путина и Зеленского до конца августа

1 / 8

18 августа президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы обсудить с ним итоги переговоров, которые прошли на Аляске. Американский лидер встретил своего визави на крыльце Белого дома и похвалил за внешний вид: в отличие от февральского визита, который закончился скандалом, на этот раз Зеленский был в черном пиджаке. / Julia Demaree Nikhinson / AP Photo