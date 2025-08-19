Зеленский: Украина не будет настаивать на перемирии для переговоров с РФ
Украина готова к переговорам без предварительного требования о перемирии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как пояснил украинский лидер, выдвижение требования о прекращении огня перед двусторонней встречей даст России повод обвинить Украину в срыве переговоров. Зеленский подтвердил готовность к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что территориальные вопросы будут обсуждаться исключительно между ними. При этом конкретные сроки возможных переговоров пока не определены.
Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске. Основной темой беседы был конфликт на Украине. А 18 августа Трамп в Белом доме принял Зеленского. После переговоров с ним лидер США провел совместную встречу с Зеленским и союзниками Украины. В переговорах приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.
После переговоров с Зеленским и европейцами Трамп сообщил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского, после которой планируется и трехсторонняя встреча – вместе с Трампом.