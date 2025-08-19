Зеленский: Украина не будет настаивать на перемирии для переговоров с РФ

Как пояснил украинский лидер, выдвижение требования о прекращении огня перед двусторонней встречей даст России повод обвинить Украину в срыве переговоров. Зеленский подтвердил готовность к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что территориальные вопросы будут обсуждаться исключительно между ними. При этом конкретные сроки возможных переговоров пока не определены.