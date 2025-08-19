Как иностранные СМИ отреагировали на переговоры Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

«Эта встреча скорее служила для выработки трансатлантической позиции, причем неясно, удалось ли это. Мы ничего не знаем о переговорах Путина и Зеленского, обсуждался ли территориальный обмен и какую позицию занял Зеленский. На встрече Трампа с европейцами (не всеми) прослеживалось разделение ролей: некоторые, простите за выражение, "расписывались в любви", в то время как Мерц, Мелони и Макрон четко дали понять, что сначала нужно прекращение огня. Мерц получил возражения от Трампа, который настаивал на жестких гарантиях безопасности для Украины, сильной армии и участии европейцев в переговорах. Все эти вопросы остаются открытыми. Хотя, как и прогнозировалось, катастрофы не произошло, но говорить о "хорошем дне для ЕС" пока рано – все зависит от итогов переговоров Трампа с европейцами. <...> Пока всt идет к тому, что переговоры могут начаться, но конфликт продолжится. Если Трамп не убедит Путина в необходимости сначала прекратить огонь, мы увидим параллельные процессы: диалог и боевые действия. Россия, как показал опыт Минска-2, умеет затягивать переговоры, добиваясь военных успехов».