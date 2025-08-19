Как иностранные СМИ отреагировали на переговоры Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Как иностранные СМИ отреагировали на переговоры Трампа с Зеленским и лидерами ЕСПресса обратила внимание на уверенность Трампа в успехе в украинском вопросе
18 августа президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а затем принял в Белом доме союзников Киева. Среди гостей были канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Финляндии Александр Стубб. Также прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Как отреагировали зарубежные СМИ на итоги переговоров в Вашингтоне – в материале «Ведомостей».
«Предложение, которое Трамп представил как двусторонний саммит лидеров Украины и России с последующей трехсторонней встречей с участием всех трех сторон, стало очередным шагом в усилиях президента США по посредничеству в завершении конфликта, длящегося уже более трех лет.
Однако сначала встает вопрос, согласится ли Путин на прямые переговоры. Помощник российского президента Юрий Ушаков лишь отметил, что Трамп и Путин обсуждали эту идею. Это оставило неясным, отражают ли оптимистичные заявления из Вашингтона реальный прорыв к миру или просто стратегическое сплочение Украины и ее союзников. <...>
В целом события понедельника стали поворотным моментом для Киева всего через несколько дней после того, как Трамп на Аляске заявил, что ответственность за прекращение конфликта лежит на Украине. В Вашингтоне лидеры, которым с момента возвращения Трампа к власти часто не удавалось работать слаженно, провели вторую половину дня, восхваляя друг друга и подчеркивая свое единство».
«Зеленский, которого в феврале раскритиковали за внешний вид и манеры, изменил и то, и другое. Он надел более официальную одежду и неоднократно выражал свою благодарность Трампу, за что получил гораздо более лестные отзывы от президента США, чем в прошлый раз. Но, несмотря на обещание Трампа помочь Украине с безопасностью после заключения гипотетического мирного соглашения, не было никаких признаков того, что какая-либо из сторон существенно изменила свою позицию в отношении обмена территориями, гарантий безопасности или санкций».
«Украинские и европейские лидеры, похоже, воодушевлены готовностью Трампа предоставить Украине гарантии безопасности, которые Путин может не принять. Это сделало бы Кремль препятствием на пути мирного плана Трампа, избавив Киев от выбора между неприемлемыми территориальными уступками и гневом американского президента <...> Необычная встреча в Белом доме, состоявшаяся в понедельник, продолжила череду экстраординарных дипломатических событий, которые могут повлиять на безопасность в Европе на целое поколение вперед. Европейские лидеры опасаются, что Путин одерживает верх в стремительных мирных переговорах. Трамп был в восторге от происходящего в понедельник, заявив, что Белый дом никогда не видел такого количества премьер-министров и президентов, которые бросили все свои дела и поспешили в Вашингтон, чтобы попытаться спасти безопасность Украины».
«Зеленский пережил свою первую совместную с Трампом пресс-встречу в Белом доме в понедельник, где президент США меньше унижал лидера страны-союзницы, а больше хвастался – и часто преувеличивал – свои достижения как миротворца в мировых конфликтах. Зеленский, неохотно облачившийся в черный полувоенный костюм ради соблюдения протокола Белого дома, в основном молча сидел, пока Трамп утверждал, что урегулировал шесть войн, включая одну в «Республике Кондо» – видимо, плод его фантазии. Трамп преувеличивал свою способность заключать мирные соглашения, отвлекался на внутренние политические баталии в США по поводу голосования по почте, туманно заявлял о том, как он положит конец конфликту, и уклонялся от ответа на вопрос, как он это сделает, не договариваясь о прекращении огня. Но взрыва не случилось – а значит, для Зеленского все прошло настолько гладко, насколько возможно».
«Администрация Трампа не в состоянии понять, чего хотят Россия и Украина, и найти решение, приемлемое для обеих сторон. <...> Тот факт, что европейские лидеры прилетели в Вашингтон, говорит о том, что они в каком-то смысле запаниковали из-за того, что Трамп собирался сдать позиции перед Путиным, продать Зеленского, и поэтому они хотели их остановить».
«В сияющих новыми позолотой стенах Овального кабинета Дональд Трамп уверен, что успех в украинском вопросе близок. Он убежден, что Владимир Путин готов принять мир. <...> Но американский президент также включил в переговоры вопрос о гарантиях безопасности для Украины, которые могли бы предоставить США. «Помощи будет много», – заверил он, подчеркнув, что европейцы тоже будут задействованы. «Они на передовой, но мы их поддержим», – добавил он. Детали этих гарантий не уточнялись. Неясны и истинные намерения Владимира Путина. <...>
Однако Дональд Трамп уже думает о следующем шаге – трехстороннем саммите с участием Владимира Путина, Владимира Зеленского и его самого. Более того, он собирался обсудить это с российским президентом сразу после встречи с европейскими лидерами. Он надеется на рукопожатие и мир без предварительного этапа прекращения огня на земле. <...>
Владимир Зеленский, проявляя уступчивость, заявил о готовности согласиться. Хотя всего за несколько часов до этого он был более воинственен в адрес Москвы: «Россию можно заставить к миру только силой, и у президента Трампа есть эта сила», – написал он в соцсетях. Задабривая Дональда Трампа, Зеленский надеется убедить его в своей правоте».
«В понедельник Трамп, скептически настроенный по отношению к многосторонним альянсам и мечтающий получить Нобелевскую премию мира, не стал вдаваться в подробности как будут выглядеть гарантии безопасности для Украины, хотя и сказал, что США окажут какую-то помощь, и не исключил участия американских войск.
Хотя господин Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече с господином Путиным, он категорически отвергает идею передачи земель России. Но поскольку господин Трамп стал более тесно сотрудничать с Россией после теплой встречи с г-ном Путиным, господин Зеленский сталкивается с растущим давлением, направленным на то, чтобы убедить Соединенные Штаты в том, что Украина должна получить более выгодные условия.
В знак тревоги, охватившей союзников, европейские лидеры - в том числе Кир Стармер из Великобритании, Джорджия Мелони из Италии и Александр Стубб из Финляндии – поспешили присоединиться к встречам в понедельник, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и «защитить интересы европейцев», по словам Макрона».
«Эта встреча скорее служила для выработки трансатлантической позиции, причем неясно, удалось ли это. Мы ничего не знаем о переговорах Путина и Зеленского, обсуждался ли территориальный обмен и какую позицию занял Зеленский. На встрече Трампа с европейцами (не всеми) прослеживалось разделение ролей: некоторые, простите за выражение, "расписывались в любви", в то время как Мерц, Мелони и Макрон четко дали понять, что сначала нужно прекращение огня. Мерц получил возражения от Трампа, который настаивал на жестких гарантиях безопасности для Украины, сильной армии и участии европейцев в переговорах. Все эти вопросы остаются открытыми. Хотя, как и прогнозировалось, катастрофы не произошло, но говорить о "хорошем дне для ЕС" пока рано – все зависит от итогов переговоров Трампа с европейцами. <...> Пока всt идет к тому, что переговоры могут начаться, но конфликт продолжится. Если Трамп не убедит Путина в необходимости сначала прекратить огонь, мы увидим параллельные процессы: диалог и боевые действия. Россия, как показал опыт Минска-2, умеет затягивать переговоры, добиваясь военных успехов».
«Следующий шаг – саммит с участием Трампа, Путина и Зеленского. Появилась информация, что, возможно, он состоится в пятницу. Предыдущие попытки усадить Путина за стол переговоров провалились. Зеленский говорит, что готов к встрече. Состоится ли она вообще?
И над всем дипломатическим напором Трампа, направленным на прекращение конфликта, нависает угроза того, что этот непостоянный американский президент снова передумает».
«Президент Трамп в понедельник призвал президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина встретиться лицом к лицу на мирной конференции, которую он созовет в надежде положить конец конфликту на Украине, продолжающемся уже 3,5 года.
Этот план представляет собой смелый и потенциально рискованный маневр Трампа, направленный на урегулирование конфликта без предварительного прекращения огня, в то время как Киев и Москва, судя по всему, все еще далеки от достижения окончательной договоренности».