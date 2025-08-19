Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и ТрампаПрезидент США рассказал о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами
Россия и Украина могут повысить статус представителей, которые ведут прямые переговоры в Стамбуле. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
«Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи в верхах на Аляске и за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал Ушаков, добавив, что разговор продолжался около 40 минут.
Президент США проинформировал Путина о только что завершившихся в Белом доме переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, рассказал Ушаков. По его словам, в ходе дальнейшего телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. «В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — заявил помощник Путина.
Сейчас переговорную группу с российской стороны возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а с украинской — бывший министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В российскую группу также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин, также в группу входит четверо экспертов. В украинскую переговорную группу входит 14 человек, в том числе первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Доклад, первый зампред Службы внешней разведки Олег Луговской, замначальника генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др. В последний раз переговоры в Стамбуле между переговорными группами проходили 23 июля.
Ушаков добавил, что Путин и Трамп договорились в дальнейшем «тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня», отметил Ушаков. «Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине. Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер», — заявил он.
Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске в Анкоридже. Основной темой беседы был конфликт на Украине. А 18 августа Трамп в Белом доме принял Зеленского. После переговоров с ним лидер США провел совместную встречу с Зеленским и союзниками Украины. В переговорах также приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.
После переговоров с Зеленским и европейцами Трамп в соцсети Truth Social написал, что начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского, после которой планируется и трехсторонняя встреча – вместе с Трампом.