Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президент США проинформировал Путина о только что завершившихся в Белом доме переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, рассказал Ушаков. По его словам, в ходе дальнейшего телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. «В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — заявил помощник Путина.