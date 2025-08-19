Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президент США рассказал о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами
Елена Мухаметшина

Россия и Украина могут повысить статус представителей, которые ведут прямые переговоры в Стамбуле. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи в верхах на Аляске и за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал Ушаков, добавив, что разговор продолжался около 40 минут.

Президент США проинформировал Путина о только что завершившихся в Белом доме переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, рассказал Ушаков. По его словам, в ходе дальнейшего телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. «В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — заявил помощник Путина.

Трамп, Зеленский и его союзники обсудили ситуацию на Украине

Политика / Международные новости

Сейчас переговорную группу с российской стороны возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а с украинской — бывший министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В российскую группу также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин, также в группу входит четверо экспертов. В украинскую переговорную группу входит 14 человек, в том числе первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Доклад, первый зампред Службы внешней разведки Олег Луговской, замначальника генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др. В последний раз переговоры в Стамбуле между переговорными группами проходили 23 июля.

Ушаков добавил, что Путин и Трамп договорились в дальнейшем «тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня», отметил Ушаков. «Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине. Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер», — заявил он.

Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске в Анкоридже. Основной темой беседы был конфликт на Украине. А 18 августа Трамп в Белом доме принял Зеленского. После переговоров с ним лидер США провел совместную встречу с Зеленским и союзниками Украины. В переговорах также приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.

После переговоров с Зеленским и европейцами Трамп в соцсети Truth Social написал, что начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского, после которой планируется и трехсторонняя встреча – вместе с Трампом.

Читайте также:Что сказал Трамп перед встречей с Зеленским в Вашингтоне
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных