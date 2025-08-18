Что сказал Трамп перед встречей с Зеленским в Вашингтоне

Что сказал Трамп перед встречей с Зеленским в ВашингтонеОн считает, что Киев может остановить конфликт, отказавшись от Крыма
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится 18 августа. Она начнется в 20:15 мск в Белом доме. Это первая встреча глав государств после февральского скандала, когда стороны открыто поспорили в Овальном кабинете перед журналистами о путях урегулирования российско-украинского конфликта.
Перед встречей с украинским лидером Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией, отказавшись от территории Крыма. Глава США заявил, что Крым был «отдан» при экс-президенте Бараке Обаме «12 лет назад без единого выстрела», и назад полуостров уже не вернуть. Также он подчеркнул невозможность вступления Украины в НАТО.
В преддверии переговоров с украинской стороной Трамп также раскритиковал позицию некоторых американских СМИ о том, что он якобы «делает что-то неправильно» в вопросе российско-украинского конфликта. Трамп напомнил, что за шесть месяцев своего президентства он уладил шесть конфликтов, один из них мог закончиться ядерной катастрофой.
Глава США подчеркнул, что его основной целью является завершение боевых действий на Украине, а также вновь заявил, что, если бы он был президентом США в 2022 г., российская спецоперация бы не началась.
«Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые работали над всеми этими конфликтами в течение многих лет и никогда не смогли сделать ничего, чтобы остановить их», – указал американский лидер.
Продолжая критику высказываний в СМИ, Трамп написал, что если бы Россия сдалась, предоставив Украине и США Москву и Санкт-Петербург, СМИ и демократы заявили бы, что «это был плохой и унизительный день для Дональда Дж. Трампа, один из худших дней в истории нашей страны».
«Но именно поэтому они – фейковые новости и крайне неуспешные радикальные левые демократы», – пояснил он.
На 22:00 мск 18 августа запланирована также совместная встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. В США приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Относительно этой грядущей встречи Трамп написал, что в Белом доме никогда не было так много европейских лидеров одновременно и для него большая честь принимать их.
Помимо предстоящих переговоров с Зеленским и европейскими лидерами, американский глава также высказался по поводу его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на Аляске 15 августа. Он указал на то, что СМИ пишут о якобы поражении Трампа из-за того, что тот позволил главе РФ провести с ним саммит.
«На самом деле, ему было бы приятно провести встречу где угодно, только не в США, и фейковые новости это знают. Это был серьезный предмет спора! Если бы саммит прошел в другом месте, подконтрольные демократам СМИ заявили бы, что это ужасное решение. Эти люди больны!», – пояснил он.
Накануне встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Daily Mail писала, что президент Украины, еще не встретившись с Трампом, уже отверг его условия по урегулированию конфликта. В социальной сети X он написал, что украинская сторона не намерена уступать территории. При этом Зеленский выразил надежду, что Киев совместными усилиями с американской и европейской сторонами окажет давление на Россию для достижения «настоящего мира».
15 августа на Аляске состоялся саммит Трампа и Путина. Глава Белого дома заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно.