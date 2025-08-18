Газета
Главная / Политика /

Что сказал Трамп перед встречей с Зеленским в Вашингтоне

Он считает, что Киев может остановить конфликт, отказавшись от Крыма
Анастасия Брянцева
The White House
The White House

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится 18 августа. Она начнется в 20:15 мск в Белом доме. Это первая встреча глав государств после февральского скандала, когда стороны открыто поспорили в Овальном кабинете перед журналистами о путях урегулирования российско-украинского конфликта.

Перед встречей с украинским лидером Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией, отказавшись от территории Крыма. Глава США заявил, что Крым был «отдан» при экс-президенте Бараке Обаме «12 лет назад без единого выстрела», и назад полуостров уже не вернуть. Также он подчеркнул невозможность вступления Украины в НАТО.

В преддверии переговоров с украинской стороной Трамп также раскритиковал позицию некоторых американских СМИ о том, что он якобы «делает что-то неправильно» в вопросе российско-украинского конфликта. Трамп напомнил, что за шесть месяцев своего президентства он уладил шесть конфликтов, один из них мог закончиться ядерной катастрофой.

Что известно о предстоящих встречах Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

Политика / Международные новости

Глава США подчеркнул, что его основной целью является завершение боевых действий на Украине, а также вновь заявил, что, если бы он был президентом США в 2022 г., российская спецоперация бы не началась. 

«Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые работали над всеми этими конфликтами в течение многих лет и никогда не смогли сделать ничего, чтобы остановить их», – указал американский лидер.

Продолжая критику высказываний в СМИ, Трамп написал, что если бы Россия сдалась, предоставив Украине и США Москву и Санкт-Петербург, СМИ и демократы заявили бы, что «это был плохой и унизительный день для Дональда Дж. Трампа, один из худших дней в истории нашей страны». 

«Но именно поэтому они – фейковые новости и крайне неуспешные радикальные левые демократы», – пояснил он.

На 22:00 мск 18 августа запланирована также совместная встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. В США приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Относительно этой грядущей встречи Трамп написал, что в Белом доме никогда не было так много европейских лидеров одновременно и для него большая честь принимать их.

Помимо предстоящих переговоров с Зеленским и европейскими лидерами, американский глава также высказался по поводу его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на Аляске 15 августа. Он указал на то, что СМИ пишут о якобы поражении Трампа из-за того, что тот позволил главе РФ провести с ним саммит. 

«На самом деле, ему было бы приятно провести встречу где угодно, только не в США, и фейковые новости это знают. Это был серьезный предмет спора! Если бы саммит прошел в другом месте, подконтрольные демократам СМИ заявили бы, что это ужасное решение. Эти люди больны!», – пояснил он.

Накануне встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Daily Mail писала, что президент Украины, еще не встретившись с Трампом, уже отверг его условия по урегулированию конфликта. В социальной сети X он написал, что украинская сторона не намерена уступать территории. При этом Зеленский выразил надежду, что Киев совместными усилиями с американской и европейской сторонами окажет давление на Россию для достижения «настоящего мира».

15 августа на Аляске состоялся саммит Трампа и Путина. Глава Белого дома заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно.

