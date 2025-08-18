Что известно о предстоящих встречах Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что Зеленский может согласиться с уступками для завершения конфликта с РФ и урегулировать его по текущей линии фронта, чтобы не выводить войска из Донбасса. Источник издания рассказал, что Зеленский на двусторонних переговорах с Трампом в Овальном кабинете поставил своей целью обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов». Одним из таких на Украине все еще считают вывод войск из Донбасса. Чтобы избежать этого решения, Зеленский готов пойти на «удобоваримый компромисс» по существующей линии фронта.