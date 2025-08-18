Что известно о предстоящих встречах Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

Что известно о предстоящих встречах Трампа с Зеленским и европейскими лидерамиПо данным зарубежных СМИ, президент Украины может пойти на уступки для завершения конфликта с РФ
Двусторонние переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского начнутся в 20:15 мск 18 августа. Встреча двух лидеров пройдет в Овальном кабинете Белого дома и станет первой с февраля, когда они поссорились в присутствии прессы из-за расхождения взглядов насчет разрешения российско-украинского конфликта.
В 22:00 мск в Вашингтоне также состоится встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил со ссылкой на The Guardian, что лидеры Европы изменили свои планы для присутствия на многосторонней встрече. Издание отмечает, что это показатель их тревоги, вызванной саммитом Трампа и Путина, который состоялся 15 августа на Аляске. В частности, свой график изменили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Согласно Bloomberg, Зеленский перед встречей с Трампом попал в безвыходное положение. Он может рискнуть и разгневать американского лидера или же согласиться на быструю сделку, которая завершит конфликт с Россией. Источник агентства сообщил, что в числе целей Зеленского на переговорах с Трампом – узнать больше о требованиях Путина, определить сроки проведения трехсторонней встречи и подтолкнуть США к более жестким антироссийским санкциям. Окружение украинского лидера при этом намерено добиваться от Трампа ясности насчет гарантий безопасности, которые готовы предоставить США в попытке организовать встречу с Зеленским и Путиным.
В день переговоров с Зеленским Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что президент Украины может прекратить конфликт с Россией при отказе от территории Крыма. По словам Трампа, Крым был «отдан» при экс-президенте США Бараке Обаме 12 лет назад «без единого выстрела», и назад полуостров уже не вернуть. Американский лидер также подчеркнул невозможность вступления Украины в НАТО.
Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что Зеленский может согласиться с уступками для завершения конфликта с РФ и урегулировать его по текущей линии фронта, чтобы не выводить войска из Донбасса. Источник издания рассказал, что Зеленский на двусторонних переговорах с Трампом в Овальном кабинете поставил своей целью обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов». Одним из таких на Украине все еще считают вывод войск из Донбасса. Чтобы избежать этого решения, Зеленский готов пойти на «удобоваримый компромисс» по существующей линии фронта.
По данным The Washington Post, Белый дом не рассчитывает, что встреча Трампа и Зеленского приведет к саммиту упомянутых лидеров и Путина. Представитель Белого дома рассказал изданию, что США надеются на проведение трехсторонней встречи на этой неделе.
15 августа на Аляске состоялся двусторонний саммит Трампа и Путина. Глава Белого дома заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно.