FT: Зеленский готов на урегулирование конфликта по текущей линии фронта

По словам собеседника издания, Зеленский на двусторонних переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете поставил своей целью обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов». Одним из таких на Украине все еще считают вывод войск из Донбасса. Чтобы не допустить этого решения, Зеленский готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта.