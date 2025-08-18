FT: Зеленский готов на урегулирование конфликта по текущей линии фронта
Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться с уступками для завершения конфликта с РФ и урегулировать его по текущей линии фронта, чтобы не выводить войска из Донбасса, сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По словам собеседника издания, Зеленский на двусторонних переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете поставил своей целью обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов». Одним из таких на Украине все еще считают вывод войск из Донбасса. Чтобы не допустить этого решения, Зеленский готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта.
17 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Он уточнил, что Киев не признает нахождение этих территорий под чужим суверенитетом, но согласится с тем, что они утрачены в ходе боевых действий.
Встреча украинского и американского президентов начнется, по информации Белого дома, 18 июля в 20:15 мск в Овальном кабинете. После этого, в 22:00 мск состоится также многосторонняя встреча с участием европейских лидеров, среди которых Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.