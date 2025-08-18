Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: Зеленский готов на урегулирование конфликта по текущей линии фронта

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться с уступками для завершения конфликта с РФ и урегулировать его по текущей линии фронта, чтобы не выводить войска из Донбасса, сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, Зеленский на двусторонних переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете поставил своей целью обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов». Одним из таких на Украине все еще считают вывод войск из Донбасса. Чтобы не допустить этого решения, Зеленский готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта.

17 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Он уточнил, что Киев не признает нахождение этих территорий под чужим суверенитетом, но согласится с тем, что они утрачены в ходе боевых действий.

Встреча украинского и американского президентов начнется, по информации Белого дома, 18 июля в 20:15 мск в Овальном кабинете. После этого, в 22:00 мск состоится также многосторонняя встреча с участием европейских лидеров, среди которых Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных