Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: Зеленский оказался в безвыходном положении перед встречей с Трампом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский попал в безвыходное положение: рискнуть и навлечь на себя гнев американского лидера Дональда Трампа или согласиться на быструю сделку, которая положит конец украинскому конфликту. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечено, что после саммита главы Белого дома и президента России Владимира Путина на Аляске, где не обсуждалось прекращение огня, «Трамп оставил Зеленскому мало пространства для маневра». Указано также, что окружение украинского лидера будет добиваться от Трампа ясности насчет гарантий безопасности, которые готовы предоставить США в попытке организовать встречу с Зеленским и Путиным.

Среди целей Зеленского на переговорах, согласно источнику Bloomberg, – узнать больше о требованиях Путина, определить сроки проведения трехсторонней встречи и подтолкнуть США к более жестким антироссийским санкциям.

18 августа Зеленский прибыл в США. Его двусторонние переговоры с Трампом начнутся в 20:15 мск. Встреча двух лидеров в Вашингтоне станет первой с февраля, когда они поссорились в присутствии прессы из-за расхождения взглядов по теме разрешения российско-украинского конфликта. Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией при отказе от территории Крыма.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных