Bloomberg: Зеленский оказался в безвыходном положении перед встречей с Трампом

18 августа Зеленский прибыл в США. Его двусторонние переговоры с Трампом начнутся в 20:15 мск. Встреча двух лидеров в Вашингтоне станет первой с февраля, когда они поссорились в присутствии прессы из-за расхождения взглядов по теме разрешения российско-украинского конфликта. Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией при отказе от территории Крыма.