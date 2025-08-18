Bloomberg: Зеленский оказался в безвыходном положении перед встречей с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский попал в безвыходное положение: рискнуть и навлечь на себя гнев американского лидера Дональда Трампа или согласиться на быструю сделку, которая положит конец украинскому конфликту. Об этом пишет Bloomberg.
В материале отмечено, что после саммита главы Белого дома и президента России Владимира Путина на Аляске, где не обсуждалось прекращение огня, «Трамп оставил Зеленскому мало пространства для маневра». Указано также, что окружение украинского лидера будет добиваться от Трампа ясности насчет гарантий безопасности, которые готовы предоставить США в попытке организовать встречу с Зеленским и Путиным.
Среди целей Зеленского на переговорах, согласно источнику Bloomberg, – узнать больше о требованиях Путина, определить сроки проведения трехсторонней встречи и подтолкнуть США к более жестким антироссийским санкциям.
18 августа Зеленский прибыл в США. Его двусторонние переговоры с Трампом начнутся в 20:15 мск. Встреча двух лидеров в Вашингтоне станет первой с февраля, когда они поссорились в присутствии прессы из-за расхождения взглядов по теме разрешения российско-украинского конфликта. Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией при отказе от территории Крыма.