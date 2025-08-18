Газета
Главная / Политика /

Трамп раскритиковал СМИ за освещение урегулирования кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что «фейковые СМИ» и «их партнеры-демократы» называют унизительным передачу территорий одной страны другой. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, комментируя освещение вопросов урегулирования украинского конфликта.

Он предположил, что если бы Россия отдала США «Москву и Санкт-Петербург, а также все вокруг них на тысячу миль», то фейковые СМИ заявили бы, что это унизительный день для Трампа и худший день в истории страны.

18 августа Трамп написал в Truth Social, что президент Украины Владимир Зеленский может прекратить конфликт с Россией, отказавшись от Крыма. Американский лидер заявил, что Крым был «отдан» при экс-президенте США Бараке Обаме «12 лет назад, без единого выстрела», и назад полуостров уже не вернуть. Также он подчеркнул невозможность вступления Украины в НАТО.

Вечером того же дня в 20:15 мск состоится двусторонняя встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне. В этот же день в 22:00 мск в Белом доме начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. На повестке дня обсуждение мирного договора Украины с Россией и территориального вопроса. Также на саммите будут оговорены гарантии безопасности для Киева.

Зеленский допускал поиск компромисса по вопросу утраченных территорий, чтобы их возвращение произошло со временем дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Киев никогда не признает бывшие украинские территории российскими. По мнению Зеленского, «справедливый мир» будет возможен лишь тогда, когда эти территории будут возвращены.

