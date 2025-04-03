Зеленский допустил поиск компромисса по вопросу территорий
Президент Украины Владимир Зеленский допустил поиск компромисса по вопросу утраченных территорий, сообщает «Интерфакс-Украина».
При этом Зеленский подчеркнул, что украинская сторона никогда не признает бывшие украинские территории российскими. По его мнению, «справедливый мир» будет возможен только, когда эти территории будут возвращены Украине.
Тем не менее украинский лидер заявил, что, если будет возможность найти компромисс, чтобы возвращение территорий произошло со временем дипломатическим путем, «это будет единственный путь».
25 марта Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что РФ и США обсуждают статус подконтрольных России территорий без участия Киева. Он подчеркнул, что с украинской стороной не было достигнуто никаких договоренностей относительно территориального вопроса.