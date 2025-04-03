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Зеленский допустил поиск компромисса по вопросу территорий

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил поиск компромисса по вопросу утраченных территорий, сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом Зеленский подчеркнул, что украинская сторона никогда не признает бывшие украинские территории российскими. По его мнению, «справедливый мир» будет возможен только, когда эти территории будут возвращены Украине.

Тем не менее украинский лидер заявил, что, если будет возможность найти компромисс, чтобы возвращение территорий произошло со временем дипломатическим путем, «это будет единственный путь».

25 марта Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что РФ и США обсуждают статус подконтрольных России территорий без участия Киева. Он подчеркнул, что с украинской стороной не было достигнуто никаких договоренностей относительно территориального вопроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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