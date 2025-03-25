Зеленский обвинил РФ и США в обсуждении вопросов территорий без участия Киева
РФ и США обсуждают статус подконтрольных России территорий без участия Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами. Трансляцию мероприятия проводил YouTube-канал офиса украинского лидера.
Зеленский подчеркнул, что с украинской стороной не было достигнуто никаких договоренностей относительно территориального вопроса.
В преддверии переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Россия и США могут обсудить в том числе территориальный вопрос, но не стал раскрывать детали.
На вопрос журналистов об информации в СМИ насчет возможного обсуждения территорий на встрече в Саудовской Аравии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 марта ответил, что встреча будет посвящена вопросу черноморской инициативы.
24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры России и США в закрытом формате. Встреча продолжалась более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.
В тот же день и в том же месте прошли переговоры США и Украины. Белый дом отметил, что Вашингтон и Киев также договорились о безопасности судоходства, исключении силы и о предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.