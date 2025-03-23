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Уолтц заявил об обсуждении вопроса территории на переговорах с РФ по Украине

Ведомости

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что на предстоящих переговорах с Россией обсудят прекращение огня, миротворческий контингент и территориальный вопрос. Соответствующее заявление он сделал в ходе эфира телеканала CBS.

По его словам, 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации о возможном возобновлении зерновой сделки. После этого стороны затронут вопросы контроля над линией боевого соприкосновения, механизмов верификации прекращения огня и возможной «заморозки» текущих позиций. Уолтц также отметил, что обсуждение может затронуть «обмен территории на долгосрочный мир», но не стал раскрывать детали.

24 марта украинская и российская делегация проведут переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Пересекаться на них представители Москвы и Киева не будут. На переговорах, как ожидается, стороны планируют обсудить «технические детали реализации и мониторинга» 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины договорились в отдельных телефонных разговорах, писал Bloomberg.

Обсуждения также будут сосредоточены на возможном расширении прекращения огня в Черном море. Представители Москвы и Киева будут участвовать в параллельных переговорах с США о прекращении конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россию на встрече будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Имена участников делегации США госдеп не называл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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