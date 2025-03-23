Уолтц заявил об обсуждении вопроса территории на переговорах с РФ по Украине
Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что на предстоящих переговорах с Россией обсудят прекращение огня, миротворческий контингент и территориальный вопрос. Соответствующее заявление он сделал в ходе эфира телеканала CBS.
По его словам, 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации о возможном возобновлении зерновой сделки. После этого стороны затронут вопросы контроля над линией боевого соприкосновения, механизмов верификации прекращения огня и возможной «заморозки» текущих позиций. Уолтц также отметил, что обсуждение может затронуть «обмен территории на долгосрочный мир», но не стал раскрывать детали.
24 марта украинская и российская делегация проведут переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Пересекаться на них представители Москвы и Киева не будут. На переговорах, как ожидается, стороны планируют обсудить «технические детали реализации и мониторинга» 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины договорились в отдельных телефонных разговорах, писал Bloomberg.
Обсуждения также будут сосредоточены на возможном расширении прекращения огня в Черном море. Представители Москвы и Киева будут участвовать в параллельных переговорах с США о прекращении конфликта.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россию на встрече будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Имена участников делегации США госдеп не называл.