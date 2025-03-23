Уолтц заявил об обсуждении вопроса территории на переговорах с РФ по Украине

По его словам, 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации о возможном возобновлении зерновой сделки. После этого стороны затронут вопросы контроля над линией боевого соприкосновения, механизмов верификации прекращения огня и возможной «заморозки» текущих позиций. Уолтц также отметил, что обсуждение может затронуть «обмен территории на долгосрочный мир», но не стал раскрывать детали.