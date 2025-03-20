Что известно о переговорщиках с США – генерале ФСБ Беседе и сенаторе Карасине

Что известно о переговорщиках с США – генерале ФСБ Беседе и сенаторе КарасинеСоветник Бортникова и карьерный дипломат поедут в Саудовскую Аравию
Помощник президента России Юрий Ушаков объявил 20 марта, что на переговорах с США, которые пройдут в саудовской Джидде 24 марта, российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Он назвал их «действительно опытными переговорщиками, хорошо разбирающимися в международной проблематике».
За день до назначения в переговорную группу с США, Карасин в эфире «Россия-24» заявил, что Вашингтон, в отличие от Европы, «понимает требования Москвы о прекращении принудительной мобилизации на Украине и остановке военной помощи для достижения перемирия». 24 января 2025 г. сенатор писал в своем Telegram-канале, что с американцами «мы открыты к контактам и переговорам». «Мы уверены в своей правоте и будем отстаивать свои приоритеты. США это должны принять, как данность» – указывал он.
Специалист из ФСБ
Генерал-полковник Беседа руководил в 2009-2024 гг. Пятой службой ФСБ России (Служба оперативной информации и международных связей, СОИМС). Эта служба ведет деятельность за рубежом, включая СНГ, в том числе, взаимодействуя с зарубежными разведками. В контексте Украины Беседа стал известен в начале 2014 г. Это произошло вслед за событиями Евромайдана в Киеве в ноябре 2013 – феврале 2014 гг., в результате которых погибло 104 человека.
В апреле 2014 г., уже после свержения и бегства экс-президента Виктора Януковича, МИД Украины обратился в МИД России за помощью в расследовании беспорядков в Киеве и допроса генерала ФСБ Беседы. «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщал, что Беседа действительно был в Киеве 20-21 февраля во время кульминации уличного противостояния, повлекшего свержение Януковича, где занимался организацией безопасности посольства и других учреждений России. Также источник «Интерфакса» сообщал о разговоре Беседы на этот счет с Януковичем. The Wall Street Journal в апреле 2022 г. со ссылкой на украинские источники также подтверждало встречу Беседы с Януковичем в феврале 2014 г.
С июля 2014 г. Беседа находится под санкциями США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Швейцарии и Украины. В 2018 г. Беседа сообщил журналистам, что ФСБ считает украинские спецслужбы причастными к гибели главы ДНР Александра Захарченко. В 2019 г. входил в состав Межведомственной комиссии по участию России в мероприятиях G20.
Экс-посол США в России Джон Салливан в своих вышедших в 2024 г. мемуарах «Полночь в Москве» упоминал об участии Беседы в переговорах в 2021 г. об обмене заключенными между Москвой и Вашингтоном. Речь шла об осужденном в 2020 г. за шпионаж бывшем американском морпехе Поле Уиллане (освобожден в результате обмена в 2024 г.), а также американском студенте Треворе Риде, осужденном на девять лет за драку с полицией и обменянном в 2022 г. на осужденного в США Константина Ярошенко.
Как сообщил «Ведомостям» источник, Беседа ушел в отставку в 2024 г. в связи с достижением 70-летнего возраста и предельного срока военной службы и был назначен после этого советником директора ФСБ.
Карьерный дипломат
75-летний Григорий Карасин, как и Беседа, находится под санкциями США и Евросоюза. Их наложили на него в марте 2022 г., после голосования за ратификацию договоров о дружбе с ЛНР и ДНР.
Пост председателя международного комитета Совета Федерации Карасин занял после завершения своей многолетней дипломатической карьеры в 2021 г. Карасин в 1971 г. окончил институт восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (через год он был преобразован в Институт стран Азии и Африки, ИСАА МГУ) по специальности «востоковед-историк», пишет ТАСС. Он владеет английским, французским и распространным в Западной Африке, в частности, Нигерии, Нигере и Судане, языком хауса. В 1972 г. Карасин начал свою дипломатическую карьеру, и первые четыре года прослужил переводчиком в посольстве СССР в Сенегале. С 1976 г. по 1979 гг. он работал в структуре МИД СССР, а с 1979 г. по 1985 г. – вторым и первым секретарем в посольстве в Австралии.
Затем на три года Карасин вернулся работать в структуру МИД в Москве, но уже не в африканский, а в европейский отдел. Момент распада Советского Союза он встретил на посту советника посольства в Лондоне. В интервью News.ru Карасин оценивал события 1991 г. как «результат не столько ошибочных приоритетов тогдашнего руководства, сколько системной многоуровневой работы Запада, запущенной сразу после Второй мировой войны».
С 1992 г. дипломат стал получать руководящие посты в МИД. Сначала он оказался на посту начальника управления департамента Африки и Ближнего Востока, а в 1993-1996 гг. – директора департамента информации и печати ведомства (сейчас его занимает Мария Захарова). В те годы ведомством руководил прозападный министр Андрей Козырев. Карасин спустя два десятилетия, в 2024 г. говорит, что экс-министра «податливость сделала послушной американцам фигурой, дальнейшее лишь подтвердило никчемную судьбу этого человека».
С 1996 г. по 2000 гг. Карасин занимал пост заместителя министра – сначала Евгения Примакова, чье наследие он оценивает высоко, а затем Игоря Иванова. Первые пять лет правления Владимира Путина Карасин провел послом в Великобритании. С октября 2005 г. до перехода в Совет Федерации в сентябре 2019 г. Карасин занимал пост статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел. Тогда в его ведении, в частности, были вопросы отношения с государствами-членами СНГ, работа с соотечественниками за рубежом и взаимодействие с парламентом. С 2019 г. Карасин представляет в верхней палате парламента Сахалинскую область.
Что говорит эксперт
Выбор Карасина в состав делегации связан с тем, что он является опытным дипломатом, имеющим опыт в разных сферах, говорит политолог Алексей Макаркин. Кроме этого, Карасин тесно работает с МИД в качестве председателя комитета Совета Федерации по международным делам.
В свою очередь, генерал Беседа хорошо знает украинскую специфику, а его подключение к переговорам связано с тем, что будет обсуждаться широкий круг вопросов, связанных с системой безопасности, считает эксперт. Такие назначения говорят о том, что речь идет не о переговорах, по итогам которых планируется подписание обязывающих документов. «Сейчас будут искать взаимоприемлемые решения и, по возможности, их согласовывать. Если же договоренности все же будут достигнуты, то подписывать их будут лица, занимающие уже другие должности», – резюмирует Макаркин.