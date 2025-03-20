Что известно о переговорщиках с США – генерале ФСБ Беседе и сенаторе Карасине

Пост председателя международного комитета Совета Федерации Карасин занял после завершения своей многолетней дипломатической карьеры в 2021 г. Карасин в 1971 г. окончил институт восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (через год он был преобразован в Институт стран Азии и Африки, ИСАА МГУ) по специальности «востоковед-историк», пишет ТАСС. Он владеет английским, французским и распространным в Западной Африке, в частности, Нигерии, Нигере и Судане, языком хауса. В 1972 г. Карасин начал свою дипломатическую карьеру, и первые четыре года прослужил переводчиком в посольстве СССР в Сенегале. С 1976 г. по 1979 гг. он работал в структуре МИД СССР, а с 1979 г. по 1985 г. – вторым и первым секретарем в посольстве в Австралии.