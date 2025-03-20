К чему привел разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

К чему привел разговор Владимира Путина и Дональда ТрампаПредметные переговоры о параметрах перемирия на Украине начнутся до конца недели
После разговора с Трампом вечером 18 марта президент Владимир Путин отдал приказ российским военным в одностороннем порядке временно прекратить на 30 дней удары по украинской энергосистеме. Утром 19 марта Минобороны России заявило о сбитии в момент получения приказа от президента зенитным комплексом «Панцирь» и истребителем семи собственных дронов, летевших для удара по работающим на ВПК энергетическим объектам Украины в Николаевской области.
Отправная точка на пути к перемирию
Идея моратория на удары по ТЭКу фигурирует давно – с лета 2024 г. Переговоры России и Украины, согласно The Washington Post, должны были пройти в августе 2024 г., но их сорвало вторжение ВСУ в Курскую область. В октябре, по данным Financial Times, стороны вернулись к вопросу.
В начале марта 2025 г. президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал Figaro о совместной с Великобританией идее перемирия в воздухе, на море и отказа от ударов по энергетике на 30 дней. Идею Макрона поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
С европейцами во главе с Макроном, несмотря на схожесть их предложений с темой переговоров России и США, нельзя иметь дело как с надежными переговорщиками: они способствуют усилению напряженности, проводя проукраинскую линию, говорит директор Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Прохор Тебин: «Именно поэтому идет диалог с Трампом как лидером принципиально другого уровня».
Месячный срок полного перемирия фигурировал по итогам американо-украинской встречи в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта. Официальные лица Украины отказались прекращать мобилизацию при прекращении огня. 13 марта Путин по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Москва готова на такой шаг, но «есть нюанс» – полное прекращение мобилизации, военной и разведывательной помощи Запада Киеву. Тот же тезис о мобилизации Путин повторил Трампу 18 марта.
Для Украины прекращение ударов по энергообъектам выгодно, говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, хотя отопительный сезон закончился, а большая часть энергообъектов пострадала, говорить о разрушении всей системы неуместно. Эксперт обращает внимание, что Киеву активно содействует ЕС поставками оборудования и помощью в ремонте генерации.
Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала позицию «не бить любым оружием по энергетике», но не стал приказывать прекращать удары и сослался на то, что еще не обсуждал это с Трампом. Украина регулярно наносит удары дронами по российским объектам.
К примеру, по сообщению Минобороны России, она нанесла удар по объекту Каспийского нефтепроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае через несколько часов после разговора президентов, при этом акционерами КТК являются американские компании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 19 марта удар «показателем» недоговороспособности Киева. Но, по его словам, Россия сохранит паузу в ударах по энергетике Украины: «Иных команд президента не было».
По словам Симонова, мораторий актуален для России – это прекратит повреждения НПЗ и нефтебаз. Но, замечает эксперт, Украина может сорвать инициативу и отказаться от ее исполнения.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 19 марта заявил Fox, что уже в воскресенье, 23 марта, в саудовской Джидде состоится российско-американская встреча, где будут прорабатываться вопросы частичного прекращения огня. По словам Уиткоффа, Трамп и Путин согласовали идею прекращения ударов не только по энерго-, но и иной инфраструктуре, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь шла об энергетической инфраструктуре.
Россия предлагает более узкую трактовку исключений для ударов, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Стороны пока в самом начале пути, многие шаги придется многократно обсуждать. По словам эксперта, в основе разговоров Путина и Трампа приоритетна скорейшая деэскалация. Именно поэтому в итогах переговоров не было пунктов о территориальной проблеме или о НАТО – стороны не готовы создавать повод для критики своих позиций как изнутри, так и со стороны внешних игроков вроде ЕС.
Кроме прочего, Уиткофф отметил Fox и согласование идеи прекращения ударов в акватории Черного моря, консенсуса в этом не было «до недавнего времени». В сообщении Кремля о разговоре Трампа и Путина говорилось, что последний «конструктивно отреагировал» на идею президента США для «известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря», условившись «начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности».
Предыдущей такой инициативой была зерновая сделка, действовавшая с незначительными перерывами из-за украинских атак с 22 июля 2022 г. по 18 июля 2023 г. Москва отказалась ее продлевать без разморозки SWIFT для Россельхозбанка, аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и решения других проблем. После зерновой сделки возобновились удары по портам юга Украины.
Для диалога по безопасности судоходства в Черном море России и США требуется заключить новое соглашение – зерновая сделка не актуальна как для России, так и для Украины, полагает Кортунов. Такая договоренность может стать еще одним шагом на пути к мирному урегулированию, считает эксперт.
Маловероятно, что Россия пойдет на реанимацию зерновой сделки, должны быть выработаны новые условия, отмечает основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Но Уиткофф допустил таковые: Bloomberg TV он заявил, что Москва и Вашингтон прорабатывают мораторий ударов не только по гражданским кораблям, но и по военным.
Есть скромная надежда на прагматичную нормализацию российско-американских отношений и на то, что с Трампом удастся обсуждать что-то с выгодных России позиций, считает Тебин. По мнению эксперта, такой диалог вряд ли мог начаться при администрации Байдена.
Мировая реакция
Как и ожидалось, реакция ЕС и его членов на переговоры Трампа и Путина, в которых они остались за бортом, была скептической, если не отрицательной и сопровождалась уверениями в продолжении военной помощи Киеву. Из европейских лидеров практически первыми отреагировали на звонок канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Макрон. «Мы оба согласны с тем, что Украина может рассчитывать на нас, что Украина может рассчитывать на Европу и что мы не подведем Киев», – заявил Шольц.
Макрон вторил немецкому коллеге: «Мы продолжим поддерживать украинскую армию в борьбе против российской агрессии». При этом Шольц заметил, что готовность приостановить удары по энергетической инфраструктуре может быть первым шагом к «долгосрочному миру». Эти заявления были сделаны лидерами во время пресс-конференции в ходе их встречи в Берлине. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время интервью для Испанского национального радио 19 марта заявил о сомнениях в готовности России к урегулированию конфликта. «Хорошо, что говорят о прекращении огня и о мире с Россией, но мы еще очень далеко от мира, который хотят Испания и Европа», – сказал он.
На своей странице в X (экс-Twitter) председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула поддержку Украины со стороны ЕС, но выразила надежду на то, что телефонный разговор Путина и Трампа может вести к «справедливому и долгосрочному миру» для Киева. Как сообщило издание Daily Mail, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока не высказывался публично о переговорах Трампа и Путина, но по их окончании провел телефонный разговор с Зеленским. По данным агентства Reuters, Зеленский также провел телефонные разговоры с Шольцем и Макроном.
С одной стороны, реакция европейцев на переговоры Трампа и Путина не могла быть негативной – и они приветствовали идею прекращения ударов по энергоинфраструктуре как шаг к миру, ведь осуждение означает, что ЕС хочет воевать с Россией и идет против своего гаранта безопасности в лице США, говорит доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Однако, по словам эксперта, звонки в Белый дом из европейских столиц доказали волнение относительно того, что Трамп может пойти на «любую» или «плохую» сделку, которая, по мнению лидеров Европы, будет ставить под риск и Украину, и Старый Свет. Под плохим миром они понимают не только полный отказ Украины от территорий, но и ее разоружение и оголение перед Россией.
«Так что неудивительно, почему Франция, Германия и Великобритания поспешили заявить, что будут продолжать вооружать Украину и милитаризоваться сами. Тем более что пока Трамп не пошел на компромисс с Путиным о прекращении накачивания Украины вооружением», – сказал эксперт.
Кроме того, на разговор президентов отреагировали и в КНР. Пекин с самого начала выступает за урегулирование украинского кризиса путем диалога и рад усилиям, нацеленным на достижение прекращения огня, считая их необходимым шагом на пути к миру. С таким заявлением 19 марта выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе очередной ведомственной пресс-конференции.
Поддержал переговоры и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он считает их показателем стремления к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей и приветствует их итоги. Об этом в своем Telegram-канале 18 марта заявил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на разговор Путина и Трампа на момент сдачи статьи не отреагировал.
19 марта у Трампа также состоялся телефонный разговор с Зеленским. По словам президента США, он продлился приблизительно час, а большая часть беседы была посвящена вопросам, которые днем ранее он обсудил с Путиным. Трамп подчеркнул, что это было сделано для сближения позиций России и Украины, исходя из их «запросов». «Работа идет полным ходом, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца предоставить детальное описание обсужденных вопросов. Заявление будет опубликовано в ближайшее время», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.