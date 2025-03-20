К чему привел разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

С одной стороны, реакция европейцев на переговоры Трампа и Путина не могла быть негативной – и они приветствовали идею прекращения ударов по энергоинфраструктуре как шаг к миру, ведь осуждение означает, что ЕС хочет воевать с Россией и идет против своего гаранта безопасности в лице США, говорит доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Однако, по словам эксперта, звонки в Белый дом из европейских столиц доказали волнение относительно того, что Трамп может пойти на «любую» или «плохую» сделку, которая, по мнению лидеров Европы, будет ставить под риск и Украину, и Старый Свет. Под плохим миром они понимают не только полный отказ Украины от территорий, но и ее разоружение и оголение перед Россией.