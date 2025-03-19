Песков не исключил возможную личную встречу Трампа и Путина в перспективе
В ходе недавнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали тему возможной личной встречи, рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
18 марта состоялся второй телефонный разговор Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США.
Позже специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News рассказал, что детали соглашения о перемирии на Украине планируется обсудить 23 марта в Джидде. Кто будет представлять стороны в ходе предстоящих переговоров, он не уточнил.
19 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц договорились о встрече технических групп стран в Эр-Рияде в ближайшие дни. Целью предстоящей встречи он обозначил реализацию и расширение частичного прекращения огня на Украине.