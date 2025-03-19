Песков не исключил возможную личную встречу Трампа и Путина в перспективе

Позже специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News рассказал, что детали соглашения о перемирии на Украине планируется обсудить 23 марта в Джидде. Кто будет представлять стороны в ходе предстоящих переговоров, он не уточнил.