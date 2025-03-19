Уолтц: технические группы РФ и США встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни

18 марта состоялся второй телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления последнего в должность президента. В ходе диалога Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин сразу отдал соответствующий приказ военным.