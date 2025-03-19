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Уолтц: технические группы РФ и США встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни

Целью является реализация и расширение частичного прекращения огня на Украине
Ведомости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц договорились о встрече технических групп стран в Эр-Рияде в ближайшие дни. Об этом американский политик написал в социальной сети X.

Целью предстоящей встречи он обозначил реализацию и расширение частичного прекращения огня на Украине.

18 марта состоялся второй телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления последнего в должность президента. В ходе диалога Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин сразу отдал соответствующий приказ военным.

19 марта в интервью телеканалу Fox News специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что представители России и США обсудят детали соглашения о перемирии на Украине 23 марта в саудовской Джидде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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