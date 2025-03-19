Уолтц: технические группы РФ и США встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни

Уолтц: технические группы РФ и США встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дниЦелью является реализация и расширение частичного прекращения огня на Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц договорились о встрече технических групп стран в Эр-Рияде в ближайшие дни. Об этом американский политик написал в социальной сети X.
Целью предстоящей встречи он обозначил реализацию и расширение частичного прекращения огня на Украине.
18 марта состоялся второй телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления последнего в должность президента. В ходе диалога Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин сразу отдал соответствующий приказ военным.
19 марта в интервью телеканалу Fox News специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что представители России и США обсудят детали соглашения о перемирии на Украине 23 марта в саудовской Джидде.