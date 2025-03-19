Уиткофф: прекращение огня на Украине начнет прорабатываться в Джидде 23 марта
Детали соглашения о перемирии на Украине планируется обсудить 23 марта в Джидде. Информацию об этом подтвердил специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, переговоры между американскими и российскими представителями по вопросу украинского кризиса принесли позитивные результаты.
«Нам еще предстоит доработать некоторые детали, но этот процесс начнется в воскресенье в Джидде и затем перейдет к полному прекращению огня», – сказал он.
18 марта состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Во время обсуждения центральной темы переговоров – усилий по урегулированию украинского конфликта – Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставки иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.