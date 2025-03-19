Путин и Трамп поговорили во второй раз: почему это важно

Главное в состоявшихся переговорах – это сам факт сохранения контактов на высшем уровне, без делегирования их на уровень министров и помощников, поясняет доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По словам эксперта, это говорит о сохранении политической воли в Москве и Вашингтоне как держать курс на сближение позиций по Украине, так и продолжать нормализацию отношений в целом. При этом он подчеркивает, что есть эффект завышенных ожиданий, связанный как с несколькими годами конфронтации, так и с текущим моментом. «Полагаю, что главный результат этого разговора – реализация стремления американской стороны убедить российское руководство в необратимости мирного процесса по Украине и устойчивости нового курса в отношении Европы», – сказал Новиков. По его мнению, прорывов в завершения конфликта «здесь и сейчас» ожидать не стоит, но Вашингтон, видимо, должен представить внятную позицию по поставкам вооружения Украине и по параметрам долгосрочного мирного урегулирования. При таких условиях эти переговоры можно считать движением вперед.