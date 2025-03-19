Путин и Трамп поговорили во второй раз: почему это важно

Путин и Трамп поговорили во второй раз: почему это важноРоссия пошла на жесты доброй воли, переговоры продолжат специалисты
Разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вечером (по Москве) 18 марта продлился больше часа, сообщила американская телекомпания NBC со ссылкой на источники в Белом доме. Через некоторое время после окончания переговоров пресс-службы Кремля и Белого дома опубликовали официальные заявления об их итогах, причем российское было более чем вдвое длиннее и подробнее.
Как говорится в релизе на сайте Кремля, Москва подтвердила принципиальную приверженность мирному разрешению украинского конфликта и готовность к совместной с США тщательной проработке возможных путей урегулирования. При этом подчеркивается, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем (т. е. не на этапе предварительного 30-суточного перемирия, предложенного США) должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
Говоря о просьбе Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военным, Путин подтвердил, что Москва готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера. В случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение. Президент России заявил, что скоро будет обменяно по 175 военнопленных с каждой стороны, а в качестве жеста доброй воли Россия передаст 34 тяжелораненых украинских пленных.
И наконец, Путин положительно откликнулся на инициативу Трампа об отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергоинфраструктуры и готов дать команду прекратить такие удары на взаимной основе.
Лидеры также условились продолжать усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, для чего будут созданы две экспертные группы: российская и американская. В американском сообщении говорится, что группы скоро приступят к работе на Ближнем Востоке.
Стороны, согласно пресс-релизу Кремля, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений. Трамп также поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между КХЛ и НХЛ.
Согласно пресс-релизу Белого дома, Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с «прекращения огня в энергетическом и инфраструктурном секторах, а также с технических переговоров о реализации морского перемирия в Черном море». Лидеры также «обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов». Они согласились, что «улучшенные двусторонние отношения между США и Россией могут привести к значительным выгодам, включая крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира».
Что еще могло быть в повестке разговора
За несколько часов до переговоров президентов агентство Bloomberg сообщило о намерении Путина потребовать в обмен на согласие с 30-дневным прекращением огня полную приостановку поставок оружия Украине.
Собеседник Bloomberg в Европе рассказал о неготовности властей стран ЕС согласиться на такие условия. Подчеркивалось, что эти вопросы будто бы обсуждались со спецпосланником Белого дома по ближневосточному урегулированию Стивеном Уиткоффом во время его беседы с Путиным 14 марта.
Лидеры, вероятно, собирались также обсудить возможное использование Запорожской АЭС, находящейся под контролем России. Накануне, 17 марта, Трамп на вопрос корреспондента агентства Reuters о темах разговора упомянул «землю» (территориальное урегулирование) и «атомные электростанции». Он также подчеркнул, что уже говорил с Киевом и Москвой о «разделе некоторых активов».
При это чуть ранее Уиткофф заявил, что знает о регионах, на которые «нацелены русские». «Там (на Запорожской АЭС. – «Ведомости») находится ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии на Украину. С этим нужно разобраться. Доступ к портам. Потенциальное соглашение по Черному морю», – сказал Уиткофф.
Тогда же, 17 марта, госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры единственной возможностью положить конец конфликту. По его словам, ни Россия, ни Украина не могут достичь своих максималистских военных целей. Он подчеркнул, что в целом переговоры предполагают уступки от каждой из сторон. Но, согласно Рубио, сначала нужно добиться прекращения огня.
До этого по итогам американо-украинских переговоров в саудовской Джидде 11 марта Киев выразил готовность к 30-дневному прекращению огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон. Как раз в обмен на эти заявления американцы приняли решение возобновить поставки военной помощи и разведданных, которые были частично приостановлены в начале марта.
А уже 14 марта Путин подчеркнул, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но исходит из того, что это предложение должно привести к долгосрочному миру. «Мы «за», но есть нюансы», – подчеркнул глава государства, говоря о предложении США и Украины объявить месячное перемирие. Среди них он перечислил ситуацию в Курской области, где российские войска успешно наступают, продолжение в случае перемирия поставок оружия Киеву и украинской мобилизации. Другой важный вопрос, который необходимо решить, – наличие механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним, сказал тогда Путин.
Чем важны состоявшиеся переговоры
Главное в состоявшихся переговорах – это сам факт сохранения контактов на высшем уровне, без делегирования их на уровень министров и помощников, поясняет доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По словам эксперта, это говорит о сохранении политической воли в Москве и Вашингтоне как держать курс на сближение позиций по Украине, так и продолжать нормализацию отношений в целом. При этом он подчеркивает, что есть эффект завышенных ожиданий, связанный как с несколькими годами конфронтации, так и с текущим моментом. «Полагаю, что главный результат этого разговора – реализация стремления американской стороны убедить российское руководство в необратимости мирного процесса по Украине и устойчивости нового курса в отношении Европы», – сказал Новиков. По его мнению, прорывов в завершения конфликта «здесь и сейчас» ожидать не стоит, но Вашингтон, видимо, должен представить внятную позицию по поставкам вооружения Украине и по параметрам долгосрочного мирного урегулирования. При таких условиях эти переговоры можно считать движением вперед.
Нынешний звонок – подтверждение полноценного возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном, говорит советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко. Эксперт отметил, что знаковость этого разговора между Путиным и Трампом подчеркивается и тем, что обсуждалась не только Украина, но и другие темы двусторонних отношений. Кравченко заметил, что о настроенности сторон на дипломатическое урегулирование украинского конфликта говорит заявление о создании в США и России экспертных групп, которые будут предметно прорабатывать детали возможных договоренностей.
Наличие контактов на высшем уровне – в любом случае позитивное развитие событий после почти трех лет их отсутствия, говорит политолог Малек Дудаков. «Трамп торопится, чтобы завершить украинский конфликт и заниматься другими вопросами, которые ему кажутся более значимыми для США», – сказал эксперт. Среди таких вопросов Дудаков упомянул ближневосточное направление, в том числе конфронтацию с Ираном (в сообщении Белого дома говорится, что оба лидера согласны с тем, что Иран не должен находиться в положении, позволяющем ему угрожать Израилю; в пресс-релизе Кремля Иран не упомянут. – «Ведомости»), а также противостояние с КНР. Кроме того, по словам эксперта, Трампа мотивирует и возможная позитивная реакция американского общества на урегулирование конфликта.
Переговоры можно оценить как позитивные, так как стороны подтверждают стремление улучшать отношения и вести переговоры по Украине в двустороннем формате, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Он подчеркнул, что серьезным жестом доброй воли является готовность России на 30 дней на взаимной основе приостановить удары по энергоинфраструктуре и начать технические переговоры о реализации перемирия в Черном море. «Это демонстрация готовности конструктивного взаимодействия с Трампом. Это важный шаг вперед», – сказал эксперт. Он также подчеркнул важность заявлений о намерении создать экспертные группы, так как именно такие группы ведут предметную работу по проработке проблемных тем. «После этого диалог переведен в предметную плоскость», – сказал Суслов. При этом он подчеркнул, что сохраняются и некоторые риски, которые могут исходить от Киева и некоторых европейских стран, заинтересованных в срыве переговоров.