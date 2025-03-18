Первая реакция мировых СМИ на телефонный разговор Трампа и Путина

Первая реакция мировых СМИ на телефонный разговор Трампа и ПутинаСтороны не пришли к широкомасштабному 30-дневному перемирию
18 марта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, ставший их вторым контактом с момента возвращения Трампа в Белый дом. В ходе разговора Путин подчеркнул, что для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву.
Во время переговоров российский президент поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.
«Ведомости» собрали первую реакцию мировых СМИ на прошедшие переговоры двух мировых лидеров.
Путин не согласился на широкомасштабное 30-дневное перемирие, поддерживаемое США, о готовности принять которое заявляла Украина. Президент России поднял «важные вопросы» о том, как предотвратить использование Украиной этого времени для мобилизации дополнительных солдат и перевооружения, говорится в заявлении Кремля по итогам продолжительного телефонного разговора между двумя лидерами.
Трамп оказывал давление на Путина, чтобы тот поддержал 30-дневное прекращение огня, которое, по его мнению, могло бы приблизить его к завершению крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Он намекнул, что долгосрочное мирное соглашение может включать территориальные уступки со стороны Киева и передачу контроля над Запорожской атомной электростанцией.
Заигрывания президента США с Путиным после его возвращения в Белый дом в январе насторожили традиционных союзников Вашингтона.
Как мы сообщали ранее, в ходе более чем двухчасового телефонного разговора между Трампом и Путиным был достигнут некоторый прогресс в вопросе прекращения огня. Однако, как и ожидалось, Москва выдвинула жесткие условия для полного перемирия. Путин требует прекращения всех поставок оружия Украине в качестве предварительного условия для приостановки боевых действий.
В Европе, вероятно, возникнут сомнения относительно целесообразности такого шага, поскольку Великобритания и Европейский cоюз наращивают усилия по ускоренной передаче военной помощи Киеву.
Разговор двух лидеров, их второй с момента вступления Трампа в должность, не привел к тому, чтобы Путин согласился на 30-дневное перемирие, поддержанное США и одобренное Украиной. Вместо этого Белый дом заявил, что будет введена более короткая пауза, касающаяся ударов по энергетическим объектам, пока технические группы займутся обсуждением других вопросов переговоров.
Во вторник Кремль сообщил, что лидеры двух стран говорили более двух часов. Это был их первый известный разговор с момента, когда Украина согласилась поддержать 30-дневное перемирие, предложенное США, при условии, что Россия сделает то же самое. Хотя Трамп выразил желание как можно скорее заключить перемирие, Путин, судя по всему, настаивал на более масштабных уступках.
После многочасового телефонного разговора Путин и его американский коллега Трамп договорились на 30 дней прекратить удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины и укреплять связи между своими странами. Однако это соглашение не соответствует «безусловному» 30-дневному прекращению огня, предложенному официальными лицами США и Украины ранее в этом месяце.
Соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, обмене пленными и начале переговоров о безопасном судоходстве в Черном море – это важные шаги, которые могут напрямую повлиять на жизни людей на Украине, России и за их пределами. Однако, судя по заявлениям Белого дома и Кремля, серьезного прорыва в переговорах не произошло.