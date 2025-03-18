Первая реакция мировых СМИ на телефонный разговор Трампа и Путина

Во вторник Кремль сообщил, что лидеры двух стран говорили более двух часов. Это был их первый известный разговор с момента, когда Украина согласилась поддержать 30-дневное перемирие, предложенное США, при условии, что Россия сделает то же самое. Хотя Трамп выразил желание как можно скорее заключить перемирие, Путин, судя по всему, настаивал на более масштабных уступках.