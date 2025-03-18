Заявление Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа: главное

Заявление Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа: главноеРоссия настаивает на прекращении иностранной военной помощи Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп завершили телефонный разговор. Как сообщается на сайте Кремля, главы государств продолжили «откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины».
Путин выразил признательность Трампу за стремление «способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь». Президент РФ также подтвердил «принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта».
В частности, Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить «комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и учитывать необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.
Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, говорится в заявлении. 18 марта агентство Bloomberg со ссылкой на европейские и российские источники писало, что Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта якобы назвал условием 30-дневной приостановки огня на Украине прекращение поставок оружия Киеву. По словам двух собеседников, знакомых с позицией Кремля, Россия намерена добиться как минимум прекращения американской военной помощи. Неназванный европейский чиновник в беседе с Bloomberg при этом отметил, что такой исход может привести к возникновению ситуации, когда Россия сможет перевооружиться во время паузы в боевых действиях, а Украина – нет.
В заявлении Кремля говорится, что касательно инициативы о 30-дневном перемирии Путиным также затронуты вопросы контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Президент РФ также пообещал сохранить жизни украинским военным в Курской области, если они сдадутся в плен.
Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и уже дал российским военным соответствующую команду. Стороны также договорились начать переговоры о безопасности судоходства в Черном море.
Сообщается также, что 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые находятся на лечении в РФ.
Для дальнейшей работы над решением российско-украинского конфликта президенты условились создать российскую и американскую экспертные группы.
Путин и Трамп также обсудили перспективы сотрудничества в экономике и энергетике, ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, а также договорились о совместных усилиях по стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживании взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности.
Кроме того, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге и Континентальной хоккейной лиге.
Телефонному разговору президентов предшествовали состоявшиеся 11 марта в Саудовской Аравии переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам той встречи представители Киева дали предварительное согласие на предложенное США 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.