Заявление Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа: главное

Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, говорится в заявлении. 18 марта агентство Bloomberg со ссылкой на европейские и российские источники писало, что Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта якобы назвал условием 30-дневной приостановки огня на Украине прекращение поставок оружия Киеву. По словам двух собеседников, знакомых с позицией Кремля, Россия намерена добиться как минимум прекращения американской военной помощи. Неназванный европейский чиновник в беседе с Bloomberg при этом отметил, что такой исход может привести к возникновению ситуации, когда Россия сможет перевооружиться во время паузы в боевых действиях, а Украина – нет.