Bloomberg: РФ обозначила условием перемирия прекращение поставок оружия Украине
Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал условием 30-дневной приостановки огня на Украине прекращение поставок оружия Киеву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейские и российские источники.
По словам двух собеседников, знакомых с позицией Кремля, Россия намерена добиться как минимум прекращения американской военной помощи. Высокопоставленный европейский чиновник добавил, что Европа крайне неохотно соглашается с требованием Москвы заблокировать поставки оружия Украине ее союзниками во время любого перемирия. Такой исход может привести к возникновению ситуации, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, а республика – нет, пояснил источник.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на предложенное США 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
Путин 13 марта заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру.
18 марта президенты США и РФ планируют провести телефонный разговор. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что список тем для переговоров включает вопросы актуальной повестки дня, но, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию.