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Bloomberg: РФ обозначила условием перемирия прекращение поставок оружия Украине

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал условием 30-дневной приостановки огня на Украине прекращение поставок оружия Киеву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейские и российские источники.

По словам двух собеседников, знакомых с позицией Кремля, Россия намерена добиться как минимум прекращения американской военной помощи. Высокопоставленный европейский чиновник добавил, что Европа крайне неохотно соглашается с требованием Москвы заблокировать поставки оружия Украине ее союзниками во время любого перемирия. Такой исход может привести к возникновению ситуации, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, а республика – нет, пояснил источник.

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на предложенное США 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.

Путин 13 марта заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру.

18 марта президенты США и РФ планируют провести телефонный разговор. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что список тем для переговоров включает вопросы актуальной повестки дня, но, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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