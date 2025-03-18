Bloomberg: РФ обозначила условием перемирия прекращение поставок оружия Украине

По словам двух собеседников, знакомых с позицией Кремля, Россия намерена добиться как минимум прекращения американской военной помощи. Высокопоставленный европейский чиновник добавил, что Европа крайне неохотно соглашается с требованием Москвы заблокировать поставки оружия Украине ее союзниками во время любого перемирия. Такой исход может привести к возникновению ситуации, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, а республика – нет, пояснил источник.