Песков заявил об оперативном согласовании нового разговора Путина и Трампа

«Европейцы говорят про размещение натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», – уверен Песков.