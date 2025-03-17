Песков заявил об оперативном согласовании нового разговора Путина и Трампа

Песков заявил об оперативном согласовании нового разговора Путина и ТрампаК этим переговорам Кремль готовит тезисы по урегулированию конфликта на Украине
Для согласования нового разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который запланирован на 18 марта, потребовались дни, такие контакты на высшем уровне могут согласовываться очень быстро. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, новый разговор Путина и Трампа – это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств. Список тем для переговоров президентов включает вопросы актуальной повестки дня и, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию.
«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. <...> Но главным образом, конечно, вопросы украинского регулирования. Вот по этому будут готовиться президенту тезисы», – сказал Песков.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия пытается решить первопричины конфликта на Украине, а миротворцы из стран НАТО, о возможной отправке которых много говорят политики Евросоюза, лишь будут создавать еще больше проблем.
«Европейцы говорят про размещение натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», – уверен Песков.
Агентство Reuters писало, что Трамп заявил журналистам о своем намерении созвониться с Путиным 18 марта. На брифинге 17 марта Песков подтвердил информацию о подготовке разговора лидеров России и США на эту дату.
Трамп говорил представителям прессы, что существуют «очень хорошие шансы» на окончание конфликта на Украине, и он планирует обсудить с Путиным вопрос территорий и атомных электростанций. При этом Песков на брифинге днем 17 марта не раскрыл повестку предстоящих переговоров.