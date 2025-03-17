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Песков заявил об оперативном согласовании нового разговора Путина и Трампа

К этим переговорам Кремль готовит тезисы по урегулированию конфликта на Украине
Ведомости

Для согласования нового разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который запланирован на 18 марта, потребовались дни, такие контакты на высшем уровне могут согласовываться очень быстро. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, новый разговор Путина и Трампа – это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств. Список тем для переговоров президентов включает вопросы актуальной повестки дня и, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию.

«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. <...> Но главным образом, конечно, вопросы украинского регулирования. Вот по этому будут готовиться президенту тезисы», – сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия пытается решить первопричины конфликта на Украине, а миротворцы из стран НАТО, о возможной отправке которых много говорят политики Евросоюза, лишь будут создавать еще больше проблем.

«Европейцы говорят про размещение натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», – уверен Песков.

Агентство Reuters писало, что Трамп заявил журналистам о своем намерении созвониться с Путиным 18 марта. На брифинге 17 марта Песков подтвердил информацию о подготовке разговора лидеров России и США на эту дату.

Трамп говорил представителям прессы, что существуют «очень хорошие шансы» на окончание конфликта на Украине, и он планирует обсудить с Путиным вопрос территорий и атомных электростанций. При этом Песков на брифинге днем 17 марта не раскрыл повестку предстоящих переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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