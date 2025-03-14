Владимир Путин не против перемирия, но условия требуют тщательного обсуждения

Администрация Трампа может проявить гибкость при обсуждении украинского конфликта, но она вряд ли готова удовлетворить все российские условия, так как хочет продемонстрировать силу, говорит автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Он считает, что другой и более важной красной линией для Трампа будет прямой отказ от его инициативы со стороны Москвы, что он может посчитать за личное оскорбление. «Но сомневаюсь, что Москва рассматривает такой вариант развития событий», – подчеркнул Наумов. При этом переговоры могут идти довольно долго, особенно если сорвется перемирие, но даже при таком развитии событий американская и российская стороны будут постепенно приближаться к общему пониманию: «В США осознают, что стратегическое преимущество на стороне России и продолжение конфликта уже вредит им самим».