Владимир Путин не против перемирия, но условия требуют тщательного обсуждения

Владимир Путин не против перемирия, но условия требуют тщательного обсужденияРоссия готова говорить об этом с США
Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это предложение должно привести к долгосрочному миру. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после окончания переговоров в Москве заявил президент России Владимир Путин.
«Мы – за, но есть нюансы», – подчеркнул глава государства, говоря о предложении США и Украины объявить месячное перемирие. Среди них он перечислил ситуацию в Курской области, где российские войска успешно наступают, продолжение в случае перемирия поставок оружия Киеву и украинской мобилизации. Другой важный вопрос, который необходимо решить, – наличие механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним. По словам Путина, сама по себе идея прекращения боевых действий правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить.
Лукашенко подчеркнул, что в случае согласия между США и Россией Украине и Европе будет «труба». «Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, потому что она будет получать дешевый российский газ», – уточнил Путин.
Российский президент также поблагодарил президента США Дональда Трампа за большое внимание к вопросу урегулирования украинского конфликта.
В один день с Лукашенко в Москву с визитом прибыл спецпосланник Трампа по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф, который отвечает на украинском треке за диалог с Москвой. Хотя помощник президента России Юрий Ушаков заявил телеканалу «Звезда», что американская сторона определила посредника на переговорах между Россией и США и это не Уиткофф. При этом переговоры Путина с американским представителем не исключаются, дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В заявлении по итогам переговоров в Джидде 11 марта Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона «по немедленному введению» временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении его Россией. В ответ на это обещание США немедленно возобновили обмен разведданными и ранее приостановленные поставки вооружений. Кроме того, 13 марта в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Скотт Бессент заявил, что готов применить максимальное давление на обе стороны конфликта ради урегулирования.
За некоторое время до пресс-конференции Путина и Лукашенко Ушаков заявил журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой, что рассматривает американо-украинские предложения о 30-дневном прекращении огня как «не что иное, как временную передышку для украинских военных». При этом он подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном мирном урегулировании, отметив, что выразил свою личную позицию. Ушаков напомнил, что находится в регулярном контакте с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем, с которым провел телефонный разговор 12 марта.
Позже Ушаков добавил, что предложение о 30-дневном прекращении огня поспешное и нуждается в доработке с учетом интересов России. 12 марта госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что в ходе переговоров в Джидде обсуждался и вопрос территориальных уступок со стороны Украины, но деталей не привел.
Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня назвал условия прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.
Хотя Трамп и некоторые представители администрации время от времени говорят о конфликте как о прокси-войне США с Россией, нет ощущения, что администрация готова переводить все оценки, а следовательно, и будущие договоренности в эту плоскость, говорит замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Эксперт полагает, что и во время потенциальных переговоров может применяться санкционное давление для побуждения к сделке и осуществляться помощь противоположной стороне, а потом американская администрация придет к выводу, что урегулировать конфликт желаемым образом не получается. «Тогда возможно снижение уровня вовлеченности США в конфликт – но не выход из него – с передачей его в некоторых аспектах «на баланс» европейских союзников с обвинениями в адрес России», – сказал Павлов.
Администрация Трампа может проявить гибкость при обсуждении украинского конфликта, но она вряд ли готова удовлетворить все российские условия, так как хочет продемонстрировать силу, говорит автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Он считает, что другой и более важной красной линией для Трампа будет прямой отказ от его инициативы со стороны Москвы, что он может посчитать за личное оскорбление. «Но сомневаюсь, что Москва рассматривает такой вариант развития событий», – подчеркнул Наумов. При этом переговоры могут идти довольно долго, особенно если сорвется перемирие, но даже при таком развитии событий американская и российская стороны будут постепенно приближаться к общему пониманию: «В США осознают, что стратегическое преимущество на стороне России и продолжение конфликта уже вредит им самим».
Нынешняя американская администрация проявляет гораздо большую гибкость, чем предшественники, соглашается доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. «В рамках программы-максимум администрация Трампа могла бы пойти почти на полную нормализацию отношений с Россией, а Украину попробовать превратить в свой внеблоковый плацдарм в Восточной Европе, что, наверное, нас бы устроило. Но эта программа-максимум труднореализуема», – говорит Новиков. Он подчеркнул, что главное, чего ждут от команды Трампа сейчас в Москве, – это убедительных аргументов в пользу того, что мирный процесс носит необратимый характер и США не собираются использовать его для нанесения ущерба российским интересам. «Именно так следует трактовать высказывание Ушакова, а не как неготовность к переговорам вообще», – сказал Новиков.
Теоретически, отмечает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев, российская сторона может согласиться на прекращение огня на море и объявить мораторий на нанесение ударов по критическим объектам с воздуха, но не прекратить наступление. «Предложение [о полном перемирии] означает прекращение российского наступления, а украинским военным дается возможность перегруппировать свои силы и укрепить наиболее чувствительные участки фронта. Другое дело, если из 30-дневного перемирия будут вытекать письменные обязательства сторон по отношению к России. Но американская сторона пока не готова пойти на это», – объяснил эксперт.
В этом контексте Васильев считает вероятным обсуждение условий перемирия при продолжении боевых действий на Украине. При этом, полагает эксперт, Москва, скорее всего, будет настаивать на институционализации переговоров, а не челночной дипломатии, чтобы вести диалог в более обстоятельном формате.