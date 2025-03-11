Трамп намерен поговорить с Путиным на этой неделе

Трамп намерен поговорить с Путиным на этой неделеПрезидент США выразил надежду, что Путин согласится на предложенное прекращение огня
Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении на этой неделе провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после завершения переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии.
После встречи правительства Соединенных Штатов и Украины опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию.
Вашингтон берет на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Переговорные группы Украины и США начнут работу по достижению прочного мира.
«Да, я поговорю с Владимиром Путиным. Смотрите, это как говорят – для танго нужны двое, верно? Так что, надеюсь, он тоже согласится, – сказал Трамп журналистам. – «И я действительно считаю, что это будет 75% успеха; остальное – это оформление договоренностей и согласование конкретных позиций. Думаю, так и будет».
На уточняющий вопрос, состоится ли общение с Путиным на этой неделе, Трамп ответил утвердительно.
11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. По данным украинского МИДа, ключевыми темами заявлены двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. По итогам первого раунда переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча с командой США началась «очень конструктивно». После небольшого перерыва она была продолжена.
Эта встреча сторон стала первой официальной после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля в Белом доме. В состав американской делегации в Джидде вошли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Украинскую сторону представляют Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Зеленский также находился в Саудовской Аравии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией по переговорам США и Украины.