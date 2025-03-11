Трамп намерен поговорить с Путиным на этой неделе

«Да, я поговорю с Владимиром Путиным. Смотрите, это как говорят – для танго нужны двое, верно? Так что, надеюсь, он тоже согласится, – сказал Трамп журналистам. – «И я действительно считаю, что это будет 75% успеха; остальное – это оформление договоренностей и согласование конкретных позиций. Думаю, так и будет».