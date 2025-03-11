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Трамп намерен поговорить с Путиным на этой неделе

Президент США выразил надежду, что Путин согласится на предложенное прекращение огня
Людмила Чернова
House Select Committee via AP
House Select Committee via AP

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении на этой неделе провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после завершения переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии.

После встречи правительства Соединенных Штатов и Украины опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию.

Вашингтон берет на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Переговорные группы Украины и США начнут работу по достижению прочного мира.

«Да, я поговорю с Владимиром Путиным. Смотрите, это как говорят – для танго нужны двое, верно? Так что, надеюсь, он тоже согласится, – сказал Трамп журналистам. – «И я действительно считаю, что это будет 75% успеха; остальное – это оформление договоренностей и согласование конкретных позиций. Думаю, так и будет».

На уточняющий вопрос, состоится ли общение с Путиным на этой неделе, Трамп ответил утвердительно.

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. По данным украинского МИДа, ключевыми темами заявлены двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. По итогам первого раунда переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча с командой США началась «очень конструктивно». После небольшого перерыва она была продолжена.

Эта встреча сторон стала первой официальной после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля в Белом доме. В состав американской делегации в Джидде вошли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Украинскую сторону представляют Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Зеленский также находился в Саудовской Аравии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией по переговорам США и Украины.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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