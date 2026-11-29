Новак: формат «семерки» ОПЕК+ прекращает свою работу
Семь стран ОПЕК+ больше не будут проводить отдельные встречи для обсуждения объемов добычи нефти. Об этом заявил в интервью ИС «Вести» вице-премьер РФ Александр Новак.
«Эти объемы [квоты на нефтедобычу] постепенно были полностью восстановлены, и это выполнило свою задачу по балансировке рынка… Мы договорились о том, что этот формат прекращает свою работу и будет продолжена работа в режиме министерских встреч», – сказал он.
29 ноября представители ОПЕК+ провели онлайн-встречу. Страны рассматривали возможность продления нынешних квот на январь. Кроме того, на встрече планировалось учесть результаты внешней оценки максимальных добычных возможностей каждой страны, однако данный процесс осложнился из-за возражений Ирака.
В состав «семерки» стран ОПЕК+ входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Кувейт, Оман и Казахстан. В 2023 г. они добровольно ограничили добычу нефти сверх квот ОПЕК+.