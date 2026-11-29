«Эти объемы [квоты на нефтедобычу] постепенно были полностью восстановлены, и это выполнило свою задачу по балансировке рынка… Мы договорились о том, что этот формат прекращает свою работу и будет продолжена работа в режиме министерских встреч», – сказал он.