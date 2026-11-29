Песков: на прямую линию с Путиным приходит много острых обращений
На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает много острых вопросов. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, для обработки обращений используется GigaChat, который «очень повзрослел за прошлый год». Песков отметил, что это позволит понять, какие темы наиболее болезненны для населения, и подчеркнул, что многие острые обращения требуют моментальной реакции.
Прямая линия с Путиным пройдет 10 декабря в 12:00 мск. 27 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные нейросети «Гигачат» от Сбербанка сообщили, что уже поступило 105 641 обращение. 64% обращений поступили по телефону, 17% обращений были направлены через смс и ммс, 14% отправили обращение в мессенджере Max, 3% – через сайт и приложение, а 2% – через соцсети. Больше всего обращений поступило из Москвы и Московской области, а также из Краснодарского края.
Прием сообщений на прямую линию президента начался 27 ноября в 00:00 мск. Он продлится до окончания программы.