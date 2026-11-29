Прямая линия с Путиным пройдет 10 декабря в 12:00 мск. 27 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные нейросети «Гигачат» от Сбербанка сообщили, что уже поступило 105 641 обращение. 64% обращений поступили по телефону, 17% обращений были направлены через смс и ммс, 14% отправили обращение в мессенджере Max, 3% – через сайт и приложение, а 2% – через соцсети. Больше всего обращений поступило из Москвы и Московской области, а также из Краснодарского края.