WP: Иран мог применять Starlink для ударов по объектам США
Основатель SpaceX Илон Маск распорядился ужесточить контроль за продажей терминалов Starlink после того, как стало известно о двух случаях несанкционированного использования системы, которые его команда связала с военными операциями Ирана против американских сил. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями в компании.
По данным издания, Маск пришел в ярость, узнав об инцидентах. SpaceX ввела новые требования для реселлеров: теперь они должны подтверждать личности каждого покупателя терминала и активируемого сервиса. При этом система Starlink продолжила работать в Иране, несмотря на отсутствие лицензии: Маск ранее заявлял, что сервис там активен.
Источники также сообщили, что американские военные использовали военную версию спутниковой связи Starshield для управления ударными беспилотниками LUCAS, но при этом оплачивали более дешевый тариф, предназначенный для наземных операций.
В январе SpaceX сделала Starlink бесплатным в Иране на фоне массовых протестов и отключения интернета. По данным на тот момент, в стране могло быть доступно более 50 000 терминалов, ввезенных контрабандой.
В феврале США тайно отправили протестующим в Иране около 6000 терминалов Starlink. Госдепартамент закупил 7000 устройств, большая часть была передана в январе.
В марте в иранской провинции Кум задержали 13 человек с тремя устройствами Starlink. Приемники в Иране запрещены, но многие ввозятся контрабандой.