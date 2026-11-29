Основатель SpaceX Илон Маск распорядился ужесточить контроль за продажей терминалов Starlink после того, как стало известно о двух случаях несанкционированного использования системы, которые его команда связала с военными операциями Ирана против американских сил. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями в компании.