Пять стран НАТО закупят более 400 боевых машин пехоты CV90
Швеция, Норвегия, Финляндия, Литва и Нидерланды подписали контракты на совместную закупку более 400 боевых машин Stridsfordon 90 (CV90). Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Общая стоимость заказа превысила 60 млрд шведских крон (примерно 480,54 млрд руб.)
Как отметил Кристерссон, речь идет об одном из крупнейших заказов шведской оборонной промышленности за всю историю. В рамках сделки Швеция приобретает 60 машин.
По словам премьер-министра, совместные закупки направлены на укрепление обороны стран-участниц и усиление НАТО. Он подчеркнул, что CV90 «продемонстрировала свои возможности в Украине» и продолжает совершенствоваться. В частности, новые машины получат защиту от дронов. Кристерссон отметил, что заказ демонстрирует инновационный потенциал шведской оборонной промышленности. Он также поблагодарил сотрудников предприятия Hägglunds в Эрншельдсвике, разработавшим боевую машину.
CV90 – семейство шведских гусеничных боевых машин, разработанных Hägglunds совместно с Bofors. Сегодня их выпускает BAE Systems Hägglunds. Производство началось в 1993 г., тысячная машина была поставлена в январе 2009 г. По данным BAE Systems, CV90 выбран в 11 европейских странах, девять из которых – члены НАТО; суммарно заказано более 2 300 машин различных модификаций.
НАТО рассматривает Арктику как возможную зону военных действий и готовится к использованию вооружений, в том числе ядерных, в северных условиях. Об этом говорится в Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике, утвержденной президентом России Владимиром Путиным. В укреплении военных возможностей НАТО в Арктике участвуют Финляндия и Швеция. Кроме того, в стратегии отмечается стремление Великобритании усилить военное присутствие в регионе.
26 ноября Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Правительству поручено в шестимесячный срок разработать комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора и представить его на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию. В августе российский лидер обсудил стратегию развития Арктики с постоянными членами Совета безопасности.