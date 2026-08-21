Путин обсудил с членами Совбеза стратегию развития Арктики
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Участники совещания обсудили стратегию развития Арктической зоны России и вопросы обеспечения национальной безопасности в Арктике. С докладами выступили вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и помощник главы государства Николай Патрушев.
Кроме того, на совещании рассматривались вопросы общего военно-политического характера.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, главы Минобороны, МВД и МИД Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, а также руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, другие встречи в графике президента на 21 августа носят непубличный характер. «Что касается завтрашнего дня, тоже ряд рабочих мероприятий планируется, мы будем вас завтра о них информировать», – отметил Песков.
14 августа Путин также провел оперативное совещание Совбеза, основной темой которого стало сохранение традиционных ценностей в культуре и творческих индустриях.