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Путин обсудил с членами Совбеза стратегию развития Арктики

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Участники совещания обсудили стратегию развития Арктической зоны России и вопросы обеспечения национальной безопасности в Арктике. С докладами выступили вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и помощник главы государства Николай Патрушев.

Кроме того, на совещании рассматривались вопросы общего военно-политического характера.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, главы Минобороны, МВД и МИД Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, а также руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, другие встречи в графике президента на 21 августа носят непубличный характер. «Что касается завтрашнего дня, тоже ряд рабочих мероприятий планируется, мы будем вас завтра о них информировать», – отметил Песков.

14 августа Путин также провел оперативное совещание Совбеза, основной темой которого стало сохранение традиционных ценностей в культуре и творческих индустриях.

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