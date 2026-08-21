Путин обсудил с членами Совбеза стратегию развития Арктики

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, другие встречи в графике президента на 21 августа носят непубличный характер. «Что касается завтрашнего дня, тоже ряд рабочих мероприятий планируется, мы будем вас завтра о них информировать», – отметил Песков.