Путин обсудил с Совбезом традиционные ценности в креативных индустриях

3 июня гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров призвал российские регионы активнее инвестировать в креативные проекты, поскольку такие вложения способны привлекать туристов и повышать интерес к территориям. Он отметил, что эффективное развитие креативных индустрий невозможно без государственной поддержки, в том числе региональных программ, ребейтов и инвестиций в необходимую инфраструктуру.