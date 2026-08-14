Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,462+0,08%MGTS1 366-0,44%VEON-RX57,3+1,6%IMOEX2 165,01-3,01%RTSI813,82-3,01%RGBI114,26-0,65%RGBITR771,34-0,6%
Главная / Политика /

Путин обсудил с Совбезом традиционные ценности в креативных индустриях

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, основной темой которого стало сохранение традиционных ценностей в культуре и творческих индустриях. Об этом сообщил Кремль.

С докладом по этому вопросу выступила министр культуры Ольга Любимова.

Кроме того, Путин проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, которые он посетил на этой неделе.

В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

3 июня гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров призвал российские регионы активнее инвестировать в креативные проекты, поскольку такие вложения способны привлекать туристов и повышать интерес к территориям. Он отметил, что эффективное развитие креативных индустрий невозможно без государственной поддержки, в том числе региональных программ, ребейтов и инвестиций в необходимую инфраструктуру.

Последнее совещание Совбеза Путин провел 7 августа. Тогда велось обсуждение дополнительных мер защиты гражданской инфраструктуры от террористических атак со стороны ВСУ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её