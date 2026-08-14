Путин обсудил с Совбезом традиционные ценности в креативных индустриях
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, основной темой которого стало сохранение традиционных ценностей в культуре и творческих индустриях. Об этом сообщил Кремль.
С докладом по этому вопросу выступила министр культуры Ольга Любимова.
Кроме того, Путин проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, которые он посетил на этой неделе.
В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
3 июня гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров призвал российские регионы активнее инвестировать в креативные проекты, поскольку такие вложения способны привлекать туристов и повышать интерес к территориям. Он отметил, что эффективное развитие креативных индустрий невозможно без государственной поддержки, в том числе региональных программ, ребейтов и инвестиций в необходимую инфраструктуру.
Последнее совещание Совбеза Путин провел 7 августа. Тогда велось обсуждение дополнительных мер защиты гражданской инфраструктуры от террористических атак со стороны ВСУ.