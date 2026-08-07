Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Политика /

Путин обсудил с Совбезом защиту инфраструктуры от террористических атак ВСУ

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На совещании обсудили дополнительные меры защиты гражданской инфраструктуры от террористических атак со стороны ВСУ.

С предложением выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

Во встрече также приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и заместитель председателя правительства Александр Новак.

На прошлом совещании Совбеза 23 июля основной темой встречи стало обеспечение материалами и сырьем для серийного производства перспективных и модернизации существующих образцов вооружений.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь