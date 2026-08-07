Путин обсудил с Совбезом защиту инфраструктуры от террористических атак ВСУ
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
На совещании обсудили дополнительные меры защиты гражданской инфраструктуры от террористических атак со стороны ВСУ.
С предложением выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.
Во встрече также приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и заместитель председателя правительства Александр Новак.
На прошлом совещании Совбеза 23 июля основной темой встречи стало обеспечение материалами и сырьем для серийного производства перспективных и модернизации существующих образцов вооружений.