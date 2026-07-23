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Путин обсудил с Совбезом обеспечение серийного выпуска вооружений

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Основной темой стало обеспечение материалами и сырьем для серийного производства перспективных и модернизации существующих образцов вооружений. С докладом выступил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим», – сказал Путин в начале совещания.

Президент отметил, что Россия – одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно создает необходимые материалы и сырье для нужд оборонной промышленности. Это позволяет обеспечивать серийный выпуск новейших образцов вооружений и модернизацию существующих.

Ранее Путин заявлял, что производство некоторых видов вооружений в России выросло в разы, а по отдельным изделиям – в 30 раз. В мае 2026 г. на совещании с Совбезом обсуждалось развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в оборонной промышленности. Оперативные совещания президента с постоянными членами Совбеза проходят на регулярной основе. Почти всегда Кремль публикует лишь вступительное слово президента, а остальная часть проходит в закрытом от прессы режиме.

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