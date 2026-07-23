Путин обсудил с Совбезом обеспечение серийного выпуска вооружений

Ранее Путин заявлял, что производство некоторых видов вооружений в России выросло в разы, а по отдельным изделиям – в 30 раз. В мае 2026 г. на совещании с Совбезом обсуждалось развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в оборонной промышленности. Оперативные совещания президента с постоянными членами Совбеза проходят на регулярной основе. Почти всегда Кремль публикует лишь вступительное слово президента, а остальная часть проходит в закрытом от прессы режиме.