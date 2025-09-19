Путин: Россия в 30 раз увеличила выпуск некоторых видов вооружений
Россия увеличила производство некоторых видов вооружений в 30 раз, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на предприятие «Мотовилихинские заводы» в Перми.
«По некоторым видам вооружений, по некоторым изделиям у нас увеличение производства произошло не на какие-то проценты, а в разы: в 2, в 3, в 10, в 15, а по некоторым изделиям – в 30 раз», – сказал он (цитата по ТАСС).
Путин подчеркнул, что вместе с количеством выросло и качество продукции.
20 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что оборонно-промышленный комплекс России набрал высокий темп, кратно увеличил объемы производства и активно осваивает новые виды вооружений. Он также отметил важность ускоренного внедрения гражданских разработок в сферу обороны.